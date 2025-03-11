5 anos da Covid: CBN Vitória entrevista Casagrande e Nésio Fernandes

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o mundo enfrentava uma pandemia de Covid-19. Naquela data, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já contava com 52 casos confirmados em oito Estados brasileiros. No Espírito Santo, apenas um caso havia sido confirmado. Pouco mais de um mês depois, no dia 30 de abril, o país já registrava 85.380 casos confirmados e 5.901 óbitos. No Estado, foram 2.800 casos e 93 mortes decorrentes da doença.
Cinco anos depois, a CBN Vitória recebe, nesta terça-feira, a partir das 10 horas, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e o ex-secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para um bate-papo sobre a gestão política naquele momento. Durante a conversa, os dois relembram como avaliaram a crise sanitária, quais estratégias foram implementadas e quais ações foram tomadas para que a população ficasse segura.
Os convidados de segunda-feira (10) foram a epidemiologista Ethel Maciel e o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto.