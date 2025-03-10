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De volta ao Estado

Ethel Maciel anuncia saída do Ministério da Saúde e retorno à Ufes

Epidemiologista deixa a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, após a saída da ministra Nísia Trindade, e volta às atividades acadêmicas na universidade

Publicado em 10 de Março de 2025 às 20:20

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 mar 2025 às 20:20
Ethel Maciel deixou o Ministério da Saúde após 2 anos como secretária da pasta
Ethel Maciel deixou o Ministério da Saúde após 2 anos como secretária da pasta Crédito: Redes sociais
A epidemiologista Ethel Maciel anunciou sua saída da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde. O comunicado foi feito por meio de publicação nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (10). Ela voltará às atividades acadêmicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde é professora titular do Departamento de Enfermagem.
Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Ethel mostra a sala ocupada por ela na estrutura do Ministério da Saúde praticamente vazia e, em seguida, afirma estar "voltando para casa", após ter cumprido a missão de "reconstruir" a pasta da Saúde no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Veja a publicação abaixo:
Na legenda da publicação, Ethel destaca que ser nomeada para integrar o Ministério da Saúde, a convite da então ministra Nísia Trindade, exonerada do cargo no último dia 25, era algo que jamais havia almejado em sua trajetória profissional. 
"Quando a ministra Nísia me convidou para o desafio de assumir a SVSA senti-me honrada e reconhecida. Não era filiada a nenhum partido (e ainda não sou) e nunca havia almejado um cargo de tanta responsabilidade", escreveu Ethel na publicação.
Ethel Maciel anuncia saída do Ministério da Saúde e retorno à Ufes
Em outra parte do texto, a agora ex-secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente no governo petista afirma esperar que o novo ocupante do posto em que estava desde 2023 dê seguimento ao trabalho realizado até aqui. Ela ainda cita, na publicação, o novo ministro Alexandre Padilha, empossado sucessor de Nísia nesta segunda-feira (10).
"Espero que quem assuma a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente dê continuidade a várias dessas iniciativas exitosas. O ministro Alexandre Padilha terá muitos de nossos frutos a colher ao longo de sua gestão frente ao Ministério da Saúde", diz a legenda da publicação.

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Nomeação e trajetória

Ethel foi nomeada em 2 de janeiro de 2023 pela então ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na ocasião, o ex-secretário de Saúde do Espírito Santo Nésio Fernandes também havia sido nomeado para a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Ele foi exonerado em 21 de fevereiro de 2024.
Ethel Maciel é pós-doutora em Epidemiologia pela Johns Hopkins University e atua como professora titular da Ufes. Nascida em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, a pesquisadora é reconhecida como um dos maiores nomes no combate à pandemia da Covid-19 no Estado.

Correção

10/03/2025 - 11:11
Ethel Maciel é epidemiologista e não infectologista, como publicado anteriormente. O texto foi corrigido.

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