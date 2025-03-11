5 anos da Covid: capixabas relatam sequelas físicas e emocionais da pandemia

Nunca foi apenas uma gripe. Os sintomas poderiam até ser similares, mas a gravidade da Covid-19 acabou se tornando motivo para a maior saudade das famílias de mais de 15 mil capixabas. Quando a pandemia se instalou no Espírito Santo, enterrou com ela pais, mães, filhos, o amor de muita gente. Velhos e novos, homens e mulheres, ricos e pobres.
No primeiro episódio do documentário especial de A Gazeta sobre os cinco anos da crise sanitária, a série mostra as sequelas físicas da doença, as dores sentimentais de quem viu a vida por um fio e daqueles que perderam entes queridos. Veja no vídeo abaixo.