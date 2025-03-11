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5 anos da Covid: capixabas relatam sequelas físicas e emocionais da pandemia

No primeiro episódio, famílias compartilham a dor de ter perdido filhos, pais e outras pessoas queridas na pandemia e há também quem ainda sofre de problemas de saúde decorrentes da doença

Publicado em 11 de Março de 2025 às 05:00

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 mar 2025 às 05:00
Nunca foi apenas uma gripe. Os sintomas poderiam até ser similares, mas a gravidade da Covid-19 acabou se tornando motivo para a maior saudade das famílias de mais de 15 mil capixabas. Quando a pandemia se instalou no Espírito Santo, enterrou com ela pais, mães, filhos, o amor de muita gente. Velhos e novos, homens e mulheres, ricos e pobres.
No primeiro episódio do documentário especial de A Gazeta sobre os cinco anos da crise sanitária, a série mostra as sequelas físicas da doença, as dores sentimentais de quem viu a vida por um fio e daqueles que perderam entes queridos. Veja no vídeo abaixo.

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