Lojas do Mercado da Capixaba têm nova previsão para abertura em Vitória

Atualmente, o espaço situado entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel tem recebido atrações culturais, como a “Tarde de Chorinho”, e também programações para o público infantil. Porém, segundo a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), os espaços das lojas passam por ajustes e devem ser abertos ao público na segunda quinzena de janeiro de 2025, data que vai além do prazo estipulado no contrato de gestão do local.

Após a inauguração do espaço, pelo menos 50% das lojas deveriam estar funcionando nos primeiros 90 dias de concessão, o que não aconteceu devido a atrasos em questões operacionais e comerciais, como explicou Marcus Gregório, diretor-presidente da CDTIV.

“Realmente, as lojas já deveriam estar abertas. Porém, pequenas adequações precisam ser feitas para que o Mercado seja utilizado comercialmente. Os empreendedores estão olhando o espaço e conferindo questões de instalações elétricas, por exemplo. São detalhes que, assim que forem resolvidos, vão garantir o funcionamento regular”, pontua Marcus.

Segundo o gestor da CDTIV, atualmente vêm sendo realizadas reuniões entre a CDTIV, os empreendedores e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), concessionária responsável por gerir o Mercado da Capixaba.

“Nessas reuniões, avaliamos de perto o que pode e deve ser feito para o melhor andamento dos processos e contratos”, complementou Marcus.

No local, há 18 módulos, com espaços que variam de 23 a 103 metros quadrados. Dezesseis deles serão voltados para itens de artesanato, livrarias, cafeterias, lanchonetes e produtos que remetem à cultura e à gastronomia do Espírito Santo e dois serão utilizados como módulos administrativos. Além disso, o pátio no espaço interno do local pode receber eventos como exposições e shows, semelhantes aos que já são realizados desde a entrega da obra.

Veja como ficou o Mercado da Capixaba após as obras de revitalização

O que vai ter no Mercado da Capixaba?

As lojas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 devem abrigar restaurantes, bares, choperias e cervejarias artesanais, lanchonetes, bistrôs, cafeterias, pastelarias e confeitarias;





Para as lojas 2, 11, 13, 15 e 16, são sugeridos: sorveteria, empório ou mercearia, boutique de carnes, comercialização no sistema varejista de produtos hortifrúti, laticínios, doces, salgados e assemelhados, bares, choperias e cervejaria artesanais, lanchonetes, bistrôs, cafeterias, pastelarias, confeitarias;





Para os módulos 3 e 14, são esperadas lojas de artesanato — local e regional, como de panelas de barro —, galeria de arte, livraria ou sebo, souvenirs e floriculturas;





Por fim, nas salas 1 e 2, que ficam no mezanino, são esperados: auditórios, salas de projeção, pubs ou bares temáticos, choperias e cervejarias artesanais, bistrôs, cafeterias, confeitarias e serviços financeiros.



O que não vai ter?

Venda de eletroeletrônicos; venda de artigos de celulares; comércio de veículos automotores; venda de móveis e utensílios para casa que não sejam artesanais; lojas de materiais de construção; venda de brinquedos industriais; lojas de informática e acessórios; lojas de informática e acessórios e serviços de telefonia e internet.

Construção histórica

Construído durante o governo de Florentino Avidos (1924-1928), o espaço surgiu como substituto do antigo mercado municipal, que ocupava o mesmo local.