Enseada ou Praia do Suá? Testamos dois trajetos para a 3ª Ponte e o resultado surpreende

Série de obras no trânsito de Vitória mudou o trajeto de alguns motoristas em direção à Vila Velha; nas ruas, A Gazeta conferiu na prática qual é o melhor caminho

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15:26

Uma série de obras no bairro Enseada do Suá, em Vitória, mudou parte da configuração do trânsito para quem precisa pegar a Terceira Ponte em direção a Vila Velha. As mudanças, segundo a prefeitura da Capital, são para melhorar a mobilidade para esses motoristas.

Para entender o cenário, A Gazeta foi para as ruas para entender: afinal, qual é o caminho mais rápido e prático para chegar ao município canela-verde: pela Rua Clóvis Machado, ao lado do Palácio do Café, ou pela Avenida João Batista Parra, ali perto do PA da Praia do Suá? O resultado — surpreendente — você confere no vídeo acima!

O que mudou no trânsito?

Projeção mostra como vão ficar as faixas com as alterações na João Batista Parra e na Clóvis Machado, em Vitória
Projeção mostra como ficaram as faixas do trânsito com as alterações na João Batista Parra e na Clóvis Machado, em Vitória Crédito: Divulgação PMV / João Barbosa

1º: NOVO FLUXO

Quem dirige na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro de Vitória, tem um novo acesso liberado na Avenida João Batista Parra (em frente ao Hortomercado), via que foi transformada em mão dupla, tornando-se um acesso com três faixas para a ponte que liga a Capital a Vila Velha.

“Neste ponto, o motorista que está na Nossa Senhora dos Navegantes pode virar à direita na João Batista Parra e seguir direto até a Terceira Ponte. Isso vai desafogar a Rua Clóvis Machado, que tem acesso ao lado do Palácio do Café”, explicou Gustavo Perim, secretário de obras de Vitória, em março, quando as obras começaram.

Com as mudanças, a João Batista Parra tem mão dupla até a Rua Vitória Nunes da Motta, na altura da Corregedoria Geral de Justiça e do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), de onde segue até a Rua Clóvis Machado, passando ao lado da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

2º: TRAVESSIA

No trecho, também foi aberta uma nova passagem para pedestres, cruzando o acesso direto dos veículos que saem da João Batista Parra.

3º: NOVA FAIXA

Com isso, a Clóvis Machado também teve alteração em seu fluxo para mão dupla até a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Dessa forma, quem está na João Batisa Parra, além de acessar a Terceira Ponte, também pode retornar à Nossa Senhora dos Navegantes.

