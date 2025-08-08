Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: quais produtos podem ficar mais caros para os americanos devido às tarifas de Trump?

No programa desta sexta (8), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta sexta (8), das 15h às 17h, Mário Bonella conversa com o comentarista José Márcio de Barros sobre os efeitos do tarifaço de Trump para os americanos. Com as novas taxas, o que fica mais caro para quem vive nos Estados Unidos?

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

