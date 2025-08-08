CBN Cotidiano ao vivo: quais produtos podem ficar mais caros para os americanos devido às tarifas de Trump?

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14:50
No programa CBN Cotidiano desta sexta (8), das 15h às 17h, Mário Bonella conversa com o comentarista José Márcio de Barros sobre os efeitos do tarifaço de Trump para os americanos. Com as novas taxas, o que fica mais caro para quem vive nos Estados Unidos?
