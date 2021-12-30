As reportagens mais lidas pelos capixabas em A Gazeta no ano de 2021

Aproveitamos o final do ano para conferir aquelas produções que mais chamaram a atenção dos capixabas que leem A Gazeta. A grande campeã, a mais lida, foi a reportagem com o anúncio do cartão ES Solidário, por meio do qual o governo fez pagamentos mensais de R$ 200 para famílias de baixa renda cadastradas. Também chamaram a atenção as notícias sobre a quarentena, a prorrogação da quarentena, a volta às aulas presenciais, uma tragédia na região Noroeste em que uma família inteira foi morta e também o humor de O Parcial. Confira a lista com os dez conteúdos mais lidos pelos capixabas em A Gazeta.
Antecipação de feriados em Vitória
A notícia mais lida pelos capixabas em A Gazeta foi a que trouxe informações sobre o cartão ES Solidário. O cartão, meio pelo qual 87,6 mil famílias capixabas receberan um auxílio de R$ 200. O benefício foi pago nos meses de abril, maio e junho como uma ajuda para pessoas em situação de extrema pobreza diante do agravamento da pandemia do coronavírus. Depois, ainda houve uma prorrogação de pagamento. Confira aqui.
O anúncio do governador Casagrande sobre o decreto da "quarentena" por 14 dias foi o segundo assunto mais lido pelos capixabas na Gazeta. A matéria foi a que trouxe em tempo real o anúncio da coletiva de imprensa do governador com os detalhes dessa decisão. Reveja aqui.
O assunto quarentena continuou em alta entre os capixabas, tanto que a terceira posição entre as mais lidas é do anúncio do governador a respeito de mais restrições para conter o avanço da covid-19, o que incluiu a prorrogação da quarentena. Confira.
O alívio para os familiares de uma jovem de 18 anos, que saiu de casa sem dizer aonde iria e deixando o telefone celular para trás também foi uma das mais lidas. A jovem foi encontrada por familiares no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Reveja.
O governador Casagrande anunciou o novo Mapa de Risco do ES em abril e isso causou muita repercussão e atenção de toda a sociedade considerando as mudanças de critérios para risco alto, médio, moderado, baixo, etc. Mapa que vem orientando os capixabas até os dias atuais. Confira.
Um dos assuntos mais sensíveis das medidas de restrição e controle do avanço da covid-19, as aulas presenciais viraram alvo de disputa judicial. A notícia de quando a Justiça determinou o retorno às aulas presenciais da rede pública e privada de ensino no Espírito Santo, independente da atual matriz de risco da Covid-19, concentrou a atenção dos capixabas por um período. Relembre a reportagem.
Registros extraídos das câmeras de segurança mostraram o momento exato do desabamento da piscina do edifício Parador Residence, no bairro Itaparica, em Vila Velha. No incidente ninguém se feriu. As imagens são impressionantes. Confira.
Flávio Sandro Olmo, de 42 anos, matou a esposa e os três filhos enquanto eles dormiam em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, em junho. Em seguida, ele tirou a própria vida. Uma tragédia que impactou a vida dos capixabas e gerou muita reflexão sobre o tema. Reveja.
O humor também ganhou espaço entre as mais lidas pelo capixaba em A Gazeta. A sátira com o número de farmácias no ES ganhou destaque com o texto: Homem retorna do trabalho e encontra farmácia no lugar de sua casa, em Vitória. A parceria segue firme entre AG e O Parcial em 2022. Confira a brincadeira.
Em uma votação-relâmpago, que durou menos de quatro minutos, a Câmara Municipal de Vitória aprovou a antecipação de três feriados religiosos em 2021 proposta pela prefeitura. Foram antecipados os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória, quando se celebra o aniversário da Capital (8 de setembro). Eles aconteceram nas datas de 30 e 31 de março e 1º de abril. Veja a reportagem.