As reportagens mais lidas pelos capixabas em A Gazeta no ano de 2021

Aproveitamos o final do ano para conferir aquelas produções que mais chamaram a atenção dos capixabas que leem A Gazeta. A grande campeã, a mais lida, foi a reportagem com o anúncio do cartão ES Solidário, por meio do qual o governo fez pagamentos mensais de R$ 200 para famílias de baixa renda cadastradas. Também chamaram a atenção as notícias sobre a quarentena, a prorrogação da quarentena, a volta às aulas presenciais, uma tragédia na região Noroeste em que uma família inteira foi morta e também o humor de O Parcial. Confira a lista com os dez conteúdos mais lidos pelos capixabas em A Gazeta.