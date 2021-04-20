Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Medidas restritivas

Justiça determina volta das aulas presenciais no ES

As atividades nas escolas estão suspensas nos municípios classificados nos riscos alto e extremo de transmissão da Covid-19

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:40

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 abr 2021 às 18:40
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Atividades presenciais foram suspensas em março devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização

21/04/2021 - 5:35
Liminar publicada na tarde desta quarta-feira (21) suspende decisão do dia anterior que determinava o retorno às aulas presenciais no ES. Portanto, seguem suspensas as aulas presenciais nos municípios classificados como risco alto e extremo na matriz de risco da covid-19. 
A Justiça determinou nesta terça-feira (20) o retorno às aulas presenciais da rede pública e privada de ensino no Espírito Santo, independente da atual matriz de risco da Covid-19. Hoje, os 69 municípios classificados em risco alto e extremo no Estado estão limitados ao ensino remoto, como forma de prevenção e controle da disseminação da doença. Nas cidades de nível alto, encontros presenciais foram autorizados a partir desta semana apenas para atendimentos individualizados do professor com o aluno.
Justiça determina volta das aulas presenciais no ES
Para a juíza Sayonara Couto Bittencourt, no entanto, as aulas devem ser retomadas, sobretudo ao considerar que outras atividades econômicas já foram flexibilizadas, enquanto a área de educação permanece com medidas mais rigorosas. 
No retorno, ressalta a magistrada na decisão, devem ser mantidos os protocolos de biossegurança necessários, "tomando-se por analogia o Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), em sistema de oferta híbrido de aulas telepresenciais e presenciais, com manutenção de até 50%dos alunos em sala de aula, uso obrigatório de máscaras por alunos, professores e colaboradores, fornecimento de álcool gel 70%, além de distanciamento entre as mesas de cada aluno, dentre outras medidas de prevenção previstas no mencionado protocolo e recomendadas pela OMS. "

Veja Também

Governo recorre à Justiça para manter aulas presenciais suspensas no ES

A manifestação de Sayonara Bittencourt foi em resposta a uma ação popular ajuizada pelo advogado Frederico Luiz Zaganelli que, entre outros argumentos, apontou que as escolas se adaptaram para poder receber os alunos de forma segura, conforme as determinações do governo, e que educação está sendo tratada de maneira distinta de outros setores que já foram autorizados a funcionar.
"Quando da formatação do mapeamento de risco e da regulamentação por portaria da secretaria de saúde, tratou-se equivocadamente da educação com atividade não essencial, e a regra aplicável a ela diferiu de todas as demais atividades comerciais e essenciais, sendo permitido o funcionamento das escolas apenas quando o mapeamento de risco indicar risco moderado. A educação merecia tratamento como sendo direito fundamental e essencialmente constitucional, pois o prejuízo ocasionado pela suspensão de atividades presenciais é imensurável", descrevia o relatório da inicial feita pelo advogado. 
As aulas presenciais foram suspensas em todo Estado a partir de 18 de março - na rede particular, a suspensão pôde começar em 22 de março - numa quarentena instituída pelo governo em função do agravamento da pandemia. Durante a sua vigência, até 4 de abril, o mapa de risco não foi aplicado. Ao retomar o mapa, nos municípios classificados nos níveis extremo e alto de transmissão da Covid-19, as aulas presenciais não foram liberadas. 
O pedido de urgência foi deferido ao final da tarde desta terça-feira (20) e será comunicado à Procuradoria Geral do Estado para que o poder executivo estadual tenha ciência da decisão da magistrada. 

GOVERNO VAI RECORRER

A reportagem procurou as Secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e da Educação (Sedu) para se manifestar sobre o assunto. Por nota, a Sedu ressaltou que o governo reconhece a importância das atividades escolares, mas vai recorrer da decisão da juíza Sayonara Bittencourt para assegurar o enfrentamento necessário da pandemia. 
"O Governo do Estado afirma que reconhece a importância do sistema de educação, mas ressalta que decisões mais restritivas foram necessárias para enfrentar um momento de alta taxa de transmissão e ocupação de leitos no Estado. Reforça ainda que todas as medidas são tomadas de acordo com o Mapa de Risco, que é a referência dos indicadores da doença no Espírito Santo. Acrescenta que na última semana anunciou a flexibilização às regras relacionadas à educação para os municípios classificados no risco alto e decidiu antecipar a vacinação dos professores. De qualquer forma, a fim de preservar a higidez do programa de enfrentamento à pandemia no Estado, a PGE irá recorrer da decisão."

Arquivos & Anexos

Confira a íntegra da decisão

Decisão expedida pela juíza Sayonara Bittencourt que determina o retorno das aulas presenciais no ES
Tamanho do arquivo: 266kb
Baixar

Veja Também

Escolas vão manter aulas on-line em 76 municípios do ES

Volta às aulas no ES não depende de vacinação de professores

Professores poderão realizar atendimento individual em cidades no risco alto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Justiça Coronavírus no ES Covid-19 Escolas particulares Escolas Públicas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados