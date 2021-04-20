Governo recorre à Justiça para manter aulas presenciais suspensas no ES

Na ação popular ajuizada pelo advogado Frederico Luiz Zaganelli, um dos argumentos utilizados foi de que a educação estaria sendo mais penalizada do que outros segmentos, que já tiveram flexibilização para funcionar mesmo nas cidades onde é maior a possibilidade de contágio pelo coronavírus. As alegações foram acatadas pela juíza Sayonara Couto Bittencourt que, na tarde desta terça-feira (20), determinou a volta às aulas.

"O Governo do Estado afirma que reconhece a importância do sistema de educação, mas ressalta que decisões mais restritivas foram necessárias para enfrentar um momento de alta taxa de transmissão e ocupação de leitos no Estado. Reforça ainda que todas as medidas são tomadas de acordo com o Mapa de Risco, que é a referência dos indicadores da doença no Espírito Santo. Acrescenta que na última semana anunciou a flexibilização às regras relacionadas à educação para os municípios classificados no risco alto e decidiu antecipar a vacinação dos professores. De qualquer forma, a fim de preservar a higidez do programa de enfrentamento à pandemia no Estado, a PGE irá recorrer da decisão", diz a nota.