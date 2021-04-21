ES Solidário: Veja a lista de quem vai receber R$ 200 e a data para retirar cartão

Cartão ES solidário Crédito: Divulgação/Governo do ES

Atualização O link para consultar a lista de beneficiários aprovados foi atualizado.

As famílias em situação de pobreza no Espírito Santo já podem consultar se o nome está na lista de pessoas que serão contempladas com o auxílio emergencial de R$ 200, do programa ES Solidário criado pelo governo do Estado. A lista traz o nome de mais de 23 mil beneficiários. A segunda leva de assistidos ainda será divulgada. Confira aqui

Foi elaborado um calendário para retirada dos cartões para que a entrega seja feita de maneira segura e as pessoas não se aglomerem no momento da retirada. O local onde buscar o cartão vai depender da cidade.

Segundo a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), foi elaborada uma lista, baseada no Castrado Único (CadÚnico), de todas as pessoas que terão direito ao cartão. Essa lista será divulgada nos municípios, além de ser disponibilizada no site da Setades, para que todos possam ter acesso.

Os critérios para recebimento do auxílio estadual são:

Ser morador do Espírito Santo;

Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e estar com o cadastro atualizado nos últimos 24 meses (atualizações feitas até 15 de janeiro de 2021);



Ter uma renda pessoal de até R$ 147,00;



Ter na sua família uma criança de 0 a 6 anos de idade, e/ou um idoso acima de 60 anos e/ou uma pessoa com deficiência.



PENTE-FINO EM REGISTROS

Uma checagem prévia na listagem de possíveis beneficiários do Cartão ES Solidário foi realizada pela Secretaria de Controle e Transparência (Secont) para que garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, evitando o risco de ocorrência de fraudes.

O trabalho de cruzamento e checagem da base de dados do CadÚnico foi realizado por meio do Laboratório de Dados, Análise e Tecnologia Aplicada à Auditoria (LAB.Data) para verificar se as famílias pré-selecionadas atendem aos critérios de renda estabelecidos para o recebimento do benefício.

A checagem identificou a necessidade de análise mais detalhada em cerca de sete mil cadastros, segundo a subsecretária de Estado de Transparência, Mirian Porto do Sacramento.

“São pessoas que podem ter mudado de faixa de renda nos últimos dois anos e cujo cadastro para recebimento do benefício exigirá uma verificação mais detalhada para assegurar que atendem aos critérios da lei”, observou a .

Os dados serão checados pela Setades com apoio da Superintendência da Controladoria Regional da União (CGU) no Espirito Santo.