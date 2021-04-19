Vitória identifica até mortos “pedindo” auxílio emergencial

A Prefeitura de Vitória
analisou dados e perfis de cerca de 25 mil famílias que solicitaram o Auxílio Municipal Emergencial (AME
), destinado a quem mais precisa neste momento de dificuldades econômico-sociais agravadas pela pandemia. E apareceram muitas surpresas na análise dos CPFs: havia pessoas já falecidas, outras proprietárias de veículos com valor acima de R$ 40 mil, donas de barcos e até de imóveis.
E não ficou por aí: foram identificados também CPFs de detentos e de servidores estaduais e municipais, pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial federal e até nomes que constavam na lista de Vitória
e de outros municípios.
O trabalho de triagem resultou na elaboração da listagem das 2.328 famílias que serão contempladas com o AME, já encaminhada ao Banestes para efetuar o pagamento. Segundo a PMV, nos próximos dias o dinheiro da primeira parcela já estará liberado.
Cada família receberá R$ 500 em duas parcelas de R$ 250, a serem pagas neste mês e em maio. O AME contemplará 2.328 famílias de Vitória, inscritas no CadÚnico e com renda de até R$ 178,00 por pessoa. O auxílio representa um investimento de quase R$ 1 milhão da PMV.
"Fizemos uma filtragem muito rigorosa de dados, com o apoio do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Municipal e da Secretaria Municipal de Fazenda, além dos controles da Secretaria Municipal de Assistência Social, Controladoria-Geral da União e da Secont. Tudo para termos certeza de que os recursos públicos estão sendo bem destinados", disse o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
Nos próximos dias, de acordo com a prefeitura da Capital, o Banestes estará solucionando casos pontuais, como os das pessoas que estão na listagem, mas não têm conta ou que não possuem cartão do banco. "O trabalho maior, mais rigoroso, já foi feito. Logo teremos famílias amparadas por mais essa política pública, por mais esse investimento social”, disse a secretária de Assistência Social, Cintya Schulz.