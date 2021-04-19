Vitória identifica até mortos “pedindo” auxílio emergencial

A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial a 2.328 famílias Crédito: Jansen Lube/PMV

Prefeitura de Vitória analisou dados e perfis de cerca de 25 mil famílias que solicitaram o Auxílio Municipal Emergencial (AME ), destinado a quem mais precisa neste momento de dificuldades econômico-sociais agravadas pela pandemia. E apareceram muitas surpresas na análise dos CPFs: havia pessoas já falecidas, outras proprietárias de veículos com valor acima de R$ 40 mil, donas de barcos e até de imóveis.

E não ficou por aí: foram identificados também CPFs de detentos e de servidores estaduais e municipais, pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial federal e até nomes que constavam na lista de Vitória e de outros municípios.

O trabalho de triagem resultou na elaboração da listagem das 2.328 famílias que serão contempladas com o AME, já encaminhada ao Banestes para efetuar o pagamento. Segundo a PMV, nos próximos dias o dinheiro da primeira parcela já estará liberado.

Cada família receberá R$ 500 em duas parcelas de R$ 250, a serem pagas neste mês e em maio. O AME contemplará 2.328 famílias de Vitória, inscritas no CadÚnico e com renda de até R$ 178,00 por pessoa. O auxílio representa um investimento de quase R$ 1 milhão da PMV.

"Fizemos uma filtragem muito rigorosa de dados, com o apoio do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Municipal e da Secretaria Municipal de Fazenda, além dos controles da Secretaria Municipal de Assistência Social, Controladoria-Geral da União e da Secont. Tudo para termos certeza de que os recursos públicos estão sendo bem destinados", disse o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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