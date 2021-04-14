Especialistas da Receita explicam como declarar auxílio, BEm e FGTS no IR

A Gazeta também realizou uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) e com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo (Sescon-ES) a fim de tirar as dúvidas dos contribuintes.