Especialistas da Receita explicam como declarar auxílio, BEm e FGTS no IR

O ano de 2020 virou de cabeça para baixo a vida financeira dos brasileiros. Auxílio emergencial, saque emergencial do FGTS, Benefício Emergencial (BEm) de redução de jornada e salário, e outros programas foram criados para reduzir os impactos econômicos da pandemia. E para quem recebeu essas medidas emergenciais, preencher o Imposto de Renda 2021 será um desafio.
Para esclarecer as dúvidas dos leitores, A Gazeta transmitiu uma live nesta quinta-feira pelo pelo site, Instagram e Facebook com a participação de Eduardo Augusto Roelke, delegado da Receita Federal em Vitória, e Juliano Rezende Gama, auditor fiscal e representante do ES no projeto cidadania fiscal da Receita Federal.
A live é mais um canal criado pela A Gazeta para ajudar os contribuintes na hora de prestar contas com o Leão. Desde março, a página especial do Imposto de Renda vem produzindo conteúdos sobre a declaração deste ano.
A Gazeta também realizou uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) e com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo (Sescon-ES) a fim de tirar as dúvidas dos contribuintes.
As dúvidas são respondidas no Blog do IR - Leão Responde. Você pode enviar a sua pergunta sobre o Imposto de Renda para A Gazeta por e-mail usando o endereço [email protected] no seu correio eletrônico, ou também pelo WhatsApp (27) 3321-8699.
Para quem vai ser obrigado a declarar o IR este ano a data final foi estendida para 31 de maio. E os contribuintes podem ganhar um prazo ainda maior para se organizar já que, nesta terça-feira (13), a Câmara dos Deputados aprovou o projeto para a mudança da data para 31 de julho. A mudança depende agora da sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.