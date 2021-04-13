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Nova data

Câmara aprova prorrogação de Imposto Renda até fim de julho

O projeto para a mudança da data e a mudança depende agora da sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro; data foi estendida para 31 de julho

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 18:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2021 às 18:50
Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).)
Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).) Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
A data final para a declaração do Imposto de Renda será estendida para 31 de julho. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (13), projeto para a mudança da data e a mudança depende agora da sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.
O Senado já tinha aprovado a medida, mas fez alterações e, por isso, o texto voltou aos deputados. O projeto prorroga de 30 de abril para 31 de julho o prazo para a apresentação da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2021, ano-calendário de 2020, em função da pandemia de covid-19
Como o pagamento do imposto pelos contribuintes poderá ser feito em até oito parcelas, as três primeiras quotas que venceriam em abril, maio e junho serão prorrogadas para julho, agosto e setembro. Conforme cálculos do Ministério da Economia, a mudança adiaria o fluxo de arrecadação de um valor estimado em R$ 13,2 bilhões e pode afetar o cronograma das restituições.
A proposta original aprovada na Câmara adiava o pagamento das duas últimas parcelas de quem tem imposto a pagar para janeiro e fevereiro de 2022, tirando R$ 2,6 bilhões da arrecadação prevista para este ano e adiando essa receita para o ano que vem
O Senado reduziu de oito para seis parcelas e deixando todo o pagamento dentro de 2021.
Se o projeto for sancionado será o segundo ano seguido que a declaração é prorrogada por causa da pandemia. No ano passado, o prazo de entrega da declaração foi ampliado em dois meses.
Neste ano, a Secretaria da Receita Federal declarou, em fevereiro, que esperava receber 32.619.749 declarações em 2021, 639.603 a mais do que no ano passado. A expectativa é que 60% dos contribuintes tenham imposto a restituir, 19% imposto a pagar e 21% nem a pagar nem a restituir.

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