Malha fina do Imposto de Renda impede envio de novas declarações?

Rodrigo Sangali, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que pendências anteriores não impedem envio de declarações seguintes, mas que podem haver consequências.

Sim. As declarações que caíram em malha não impedem o envio das declarações seguintes. Mas, pode ocorrer de, havendo restituição na declaração de 2020 e a Receita não aceitar suas retificações de 2019, o valor ser retido para compensar os impostos devidos na declaração anterior.

