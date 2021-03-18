Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pendências com a Receita

Malha fina do Imposto de Renda impede envio de novas declarações?

Leitora explica que fez os ajustes solicitados, mas declaração ainda consta em base de dados da Receita Federal

Publicado em 18 de Março de 2021 às 18:38

Públicado em 

18 mar 2021 às 18:38
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Malha fina: pendência não impede novas declarações de IR
Malha fina: pendência não impede novas declarações de IR Crédito: Pexels
Leitora de A Gazeta, Eliane Vasconcelos conta que a última declaração de Imposto de Renda foi retida na malha fina pela Receita Federal e quer saber se o problema impede o envio da declaração de IR 2021, referente a 2020.
Rodrigo Sangali, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que pendências anteriores não impedem envio de declarações seguintes, mas que podem haver consequências.
Verão

PENDÊNCIAS COM A RECEITA

"Recebi uma correspondência referente à declaração de IR 2019. Fiz os acertos recomendados e enviei um novo documento, mas até hoje meus dados estão na base da Receita Federal. Faço a declaração referente ao ano de 2020 normalmente?"

Sim. As declarações que caíram em malha não impedem o envio das declarações seguintes. Mas, pode ocorrer de, havendo restituição na declaração de 2020 e a Receita não aceitar suas retificações de 2019, o valor ser retido para compensar os impostos devidos na declaração anterior.

BLOG DO IR

Como declarar o auxílio emergencial no Imposto de Renda?

Como informar no IR um valor recebido na Justiça?

Posso deduzir quais gastos com saúde na declaração do Imposto de Renda?

Como sei que vale a pena incluir dependentes na declaração de IR?

Como eu sei se tenho que declarar o Imposto de Renda neste ano?

Blog do IR

O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados