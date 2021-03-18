Malha fina do Imposto de Renda impede envio de novas declarações?

Leitora de A Gazeta, Eliane Vasconcelos conta que a última declaração de Imposto de Renda foi retida na malha fina pela Receita Federal e quer saber se o problema impede o envio da declaração de IR 2021, referente a 2020.
Rodrigo Sangali, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que pendências anteriores não impedem envio de declarações seguintes, mas que podem haver consequências.
PENDÊNCIAS COM A RECEITA
"Recebi uma correspondência referente à declaração de IR 2019. Fiz os acertos recomendados e enviei um novo documento, mas até hoje meus dados estão na base da Receita Federal. Faço a declaração referente ao ano de 2020 normalmente?"
Sim. As declarações que caíram em malha não impedem o envio das declarações seguintes. Mas, pode ocorrer de, havendo restituição na declaração de 2020 e a Receita não aceitar suas retificações de 2019, o valor ser retido para compensar os impostos devidos na declaração anterior.