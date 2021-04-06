Preciso declarar no IR a conta no Caixa Tem, mesmo sem saldo na conta?

O leitor de A Gazeta Márcio José Jacober precisou abrir a poupança social digital da Caixa, que é acessada pelo aplicativo Caixa Tem, para resgatar o FGTS Emergencial. Ele sacou todo o dinheiro, e agora quer saber se precisa declarar a conta no Imposto de Renda 2021, mesmo que o saldo seja zero.
Os saldos das contas-poupança e contas-correntes devem ser informados na ficha de Bens e Direitos do IR, mas somente quando somarem um valor superior a R$ 140 até 31 de dezembro de 2020.
É o que explica Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES). Veja a resposta:
"Gostaria de saber se é necessário declarar a Conta Social "Caixa Tem", e como informar os valores caso a conta esteja zerada. Tenho a conta aberta mas com saldo zero, pois utilizei somente para o resgate do FGTS Emergencial."
Não precisa declarar. Conta bancária só deve ser declarada com saldo a partir de 140,00.