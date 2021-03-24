Depois de 3 anos pagando IR, neste ano sou isento. Tenho que declarar?

Devem declarar o IR, aqueles que receberam durante o ano de 2020, rendimentos brutos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 ou rendimentos não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e isentos, acima de R$ 40 mil.

É recorrente sua indagação José Daniel Sarmento, no entanto, cada declaração é isolada, dessa forma posso estar na condição de obrigatoriedade em determinado ano, como é seu caso e não estar obrigado em outros, assim estando fora da condição de obrigatoriedade a apresentação é opcional, não sendo criada qualquer tipo de restrição a sua ausência. Mas se você teve o imposto retido na fonte ano passado em algum momento pode ser vantajoso declarar para receber a restituição.