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Leitor pergunta

Posso deduzir o INSS da empregada doméstica no Imposto de Renda 2021?

As regras relacionadas a esse abatimento mudaram. Especialista explica se modalidade está ou não valendo

Publicado em 15 de Março de 2021 às 09:41

Públicado em 

15 mar 2021 às 09:41
Blog do IR

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Empregada doméstica no Imposto de Renda
Empregada doméstica no Imposto de Renda Crédito: IStock
A leitora de A Gazeta Aliny Piedade Rosa quer saber se poderá fazer a dedução de empregada doméstica na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2021.
O benefício permitia o abatimento dos gastos com INSS dos trabalhadores domésticos da base de cálculo do IR dos empregadores.
Ana Rita Nico, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que não é mais possível fazer esse abatimento. Veja a resposta:

“Neste ano, poderei usar a doméstica na declaração?”

Desde o ano de 2020 deixou de ser permitida a dedução do INSS pago a empregada doméstica. Portanto, neste ano, não poderá usar os gastos previdenciários da doméstica na declaração

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