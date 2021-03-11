Como declarar reembolso de despesas médicas pelo plano de saúde no IR?

Contribuintes precisam declarar reembolso de despesas médicas pelo plano de saúde no IR Crédito: Pixabay

A Gazeta Marco Antônio fez uma cirurgia em 2020 e pagou pelo procedimento. Mas como ele tem plano de saúde ele conseguiu receber o reembolso das despesas médicas. A dúvida dele é como declarar esse valor no O leitor deMarco Antônio fez uma cirurgia em 2020 e pagou pelo procedimento. Mas como ele tem plano de saúde ele conseguiu receber o reembolso das despesas médicas. A dúvida dele é como declarar esse valor no Imposto de Renda 2021.

As despesas com saúde podem ser deduzidas na declaração do Imposto de Renda. No entanto, o contribuinte deve ficar atento com o valor que foi reembolsado.

Paula Antonela Vieira Pinto, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica o que deve ser feito em cada caso.

“Realizei em 26/11/2020, uma cirurgia na qual, paguei os serviços de um instrumentador cirúrgico. O mesmo me entregou toda a documentação necessária para a solicitação do reembolso junto a operadora do plano de saúde. Em 24/12/2020 recebi o reembolso integral das despesas com o instrumentador. Sei que não posso deduzir as despesas com o instrumentador. Como devo declarar o reembolso recebido pela operadora do plano de saúde no ano passado?”