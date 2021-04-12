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Receita adia para maio prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda 2021

A decisão, de acordo com a Receita Federal, foi promovida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 09:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 abr 2021 às 09:26
Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).)
Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física poderá ser feita até 31 de maio Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Receita adia para maio prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda 2021
A declaração de Imposto de Renda 2021 poderá ser entregue até o dia 31 de maio. A decisão da Secretaria da Receita Federal de estender o prazo, que antes era 30 de abril, foi publicada em "Diário Oficial da União" nesta segunda-feira (12).
Na semana passada, o Senado havia aprovado um projeto de lei com o mesmo objetivo, mas, como o texto sofreu alterações, teria que voltar para a Câmara. A prorrogação do Imposto de Renda já aconteceu no ano passado, mas por decisão da própria Receita Federal e pelo prazo de 60 dias.

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A decisão, segundo a Receita, foi promovida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19.
"A medida visa proteger a sociedade, evitando que sejam formadas aglomerações nas unidades de atendimento e demais estabelecimentos procurados pelos cidadãos para obter documentos ou ajuda profissional", informou a Receita em nota.
Também foram prorrogados para 31 de maio os prazos para entrega da Declaração Final de Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do País, assim como para o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações.

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