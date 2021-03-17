Como declarar um imóvel financiado no Imposto de Renda?

O imóvel deve ser informado em Bens e Direitos, na descrição um resumo do imóvel e das condições de pagamento e no valor em 31/12/2019 fica em branco e em 31/12/2020 deve-se informar o valor pago até esta data, que é a soma da entrada mais as parcelas pagas até 31/2/2020 e o financiamento deve ser informado em Dívidas e Ônus com uma breve descrição das condições de pagamento com saldo anterior zerado e o saldo atual é o valor restante do financiamento menos as parcelas pagas em 2020.