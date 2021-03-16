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É preciso declarar no IR os valores recebidos de editais de cultura?

Especialista explica como os recursos recebidos dessa forma precisam ser explicados na declaração e diz como ter acesso às informações que precisam ser incluídas

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:00

Públicado em 

16 mar 2021 às 17:00
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Declaração do Imposto de Renda 2021
Declaração do Imposto de Renda 2021 Crédito: Shutterstock
O Leitor de A Gazeta Samuel Gomes foi contemplado por dois editais, um da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult - ES) e outro da Lei Aldir Blanc já descontados do Imposto de Renda. Por isso, ele quer saber se precisa declarar o Imposto de Renda 2021.
Os valores são considerados rendimentos tributáveis e devem ser incluídos no IR. Paula Antonela, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) explica o que é preciso para fazer a declaração.
“Eu ganhei dois editais em 2020, um da Secult e outro da Lei Aldir Blanc, recebi como pessoa física, o montante de cada foi de 15 mil e 5 mil, ambos descontaram 27,5% de imposto de renda. Recebo mensal de salário R$ 1.500 reais durante o ano. Devo realizar a declaração de Imposto de Renda e os descontos que eu não recebi via edital eu recebo alguma restituição. Muito Obrigado.”
Todos os rendimentos informados na pergunta são considerados rendimentos tributáveis e seu somatório perfazem um valor superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Desta forma o contribuinte está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício de 2021. Para confecção da declaração serão necessários os informes de rendimentos que devem ser exigidos na empresa em que o contribuinte trabalha e na Secult
Contatos da secult:
27 3636-7140 (telefone)
[email protected] (e-mail)
27 99709-9128 (número exclusivo para whatsapp)
Dúvidas sobre os Editais Aldir Blanc
27 3636 7052 (telefone)

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