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Comprei imóvel na planta e ele só foi entregue agora. Como dizer no IR?

Saiba o que fazer para informar a Receita Federal sobre a aquisição de propriedades ainda em construção. Veja resposta de especialista

Publicado em 16 de Março de 2021 às 11:29

Públicado em 

16 mar 2021 às 11:29
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Comprei um apartamento na planta e ele só foi entregue agora. Como declarar no IR?
Comprei um apartamento na planta e ele só foi entregue agora. Como declarar no IR? Crédito: Pixabay
O Leitor de A Gazeta Fabiano comprou um apartamento na planta, e agora que as obras acabaram e o imóvel foi entregue, ele quer saber como declarar os valores no Imposto de Renda.
Quem adquiriu um imóvel, ainda que não esteja, precisa declarar o bem no informe do Imposto de Renda. E isso deve ocorrer logo que os pagamentos começarem.
É o que explica Carla Tasso, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES). Veja a resposta:
“Eu paguei um apartamento na planta durante a obra e foi entregue agora, como eu faço para declarar?”
Fabiano, os valores decorrentes dos pagamentos já deviam estar sendo declarados desde o início dos mesmos, e desta forma quando recebesse o mesmo ele já apareceria quitado. Importante ressaltar que a empresa deve lhe enviar anualmente o informe, com dois objetivos: 1) confrontação por parte do adquirente e 2) declaração do IRPF. Sugerimos entrar em contato com a vendedora e solicitar o mesmo e retificar os 5 (cinco) anos anteriores.

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