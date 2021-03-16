Comprei imóvel na planta e ele só foi entregue agora. Como dizer no IR?

Quem adquiriu um imóvel, ainda que não esteja, precisa declarar o bem no informe do Imposto de Renda. E isso deve ocorrer logo que os pagamentos começarem.

“Eu paguei um apartamento na planta durante a obra e foi entregue agora, como eu faço para declarar?”

Fabiano, os valores decorrentes dos pagamentos já deviam estar sendo declarados desde o início dos mesmos, e desta forma quando recebesse o mesmo ele já apareceria quitado. Importante ressaltar que a empresa deve lhe enviar anualmente o informe, com dois objetivos: 1) confrontação por parte do adquirente e 2) declaração do IRPF. Sugerimos entrar em contato com a vendedora e solicitar o mesmo e retificar os 5 (cinco) anos anteriores.