Aprenda a declarar o bitcoin ou outra criptomoeda no Imposto de Renda

Pessoas físicas, jurídicas e corretoras que realizem operações com criptoativos têm que prestar informações à Receita Federa Crédito: Pexels

A obrigação de declarar é para quem tem criptoativos em valores acima de R$ 1.000. Além disso, se em algum mês de 2020 o contribuinte tiver obtido lucro em operações com bitcoins ou outras criptomoedas que, somadas, ultrapassem o piso de R$ 35 mil, esse ganho deve obrigatoriamente ser informado e tributado, pois configura ganho de capital.

A declaração já era exigida antes, mas o Fisco tem dedicado mais atenção ao assunto e, neste ano, criou campos específicos para que os contribuintes informem as aplicações.

Para fazer a declaração, o contribuinte deve ter em mãos um informe da sua movimentação dos ativos. Para isso, precisa solicitar às empresas (exchanges, entre outras) os extratos no período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2020.

As somas deverão ser informadas em uma das três categorias específicas, criadas dentro da ficha de Bens e Direitos:

81 - Criptoativo Bitcoin – BTC;

82 - Outros criptoativos, do tipo moeda digital (altcoins como Ether, XRP, Bitcoin Cash, Tether, Chainlink, Litecoin... );

89 – Demais criptoativos (payment tokens).

