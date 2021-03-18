Sou aposentado, mas continuo trabalhando. Como declarar a renda no IR?

O Leitor de A Gazeta Ronildo Sena se aposentou em 2020 e quer saber como deve declarar os rendimentos da aposentadoria no Imposto de Renda, já que também tem os valores do salário.
A aposentadoria é uma renda tributável, por isso precisa ser incluída no IR. Os rendimentos serão somados aos salários para o cálculo do imposto devido.
O especialista Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), orienta como deve ser feita a declaração. Veja a resposta:
“Eu me aposentei no ano passado e não sei onde inserir os dados dos proventos de aposentadoria, já que tenho também os rendimentos do trabalho assalariado para inserir. O que faço?”
Os rendimentos provenientes de aposentadoria devem ser declarados na ficha de “rendimentos tributados recebidos de Pessoa jurídica, apresentando o nome da fonte pagadora, CNPJ, rendimentos recebidos, contribuições previdenciárias, imposto retido na fonte, 13º salário e IRRF sobre o 13° salário.