Sou aposentado, mas continuo trabalhando. Como declarar a renda no IR?

A aposentadoria é uma renda tributável, por isso precisa ser incluída no IR. Crédito: IStock

A aposentadoria é uma renda tributável, por isso precisa ser incluída no IR. Os rendimentos serão somados aos salários para o cálculo do imposto devido.

O especialista Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), orienta como deve ser feita a declaração. Veja a resposta:

“Eu me aposentei no ano passado e não sei onde inserir os dados dos proventos de aposentadoria, já que tenho também os rendimentos do trabalho assalariado para inserir. O que faço?”