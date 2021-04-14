Como declarar 'vaquinha' on-line no Imposto de Renda?

“Minha dúvida é: em 2020 eu criei uma vaquinha na Vakinha.com para ajudar minha prima que precisava de uma cirurgia. Então o vakinha foi no meu CPF, e depois transferi todo dinheiro pra ela. Eu preciso declarar essas doações que recebi e depois repassei? Não sei como proceder.”

O Crowdfunding é uma operação realizada por ferramentas on-line que visam à arrecadação de recursos, mais conhecidas como “vaquinhas virtuais” ou “financiamento coletivo”, utilizado para as atividades filantrópicas e culturais; organizações não governamentais; investimento em pequenos negócios, ativismo, dentre outros. Para a pessoa física (criador da campanha), o tratamento tributário para o montante obtido com a ação de doação será isento do Imposto de Renda conforme prevê a Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014, artigo 11, inciso III, devendo ser informado na declaração o nome, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador e o valor recebido.