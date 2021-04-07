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Desconto para aposentados no IR vale para titular e dependentes?

Aposentados e pensionistas com mais de 65 anos têm um bônus de isenção de R$ 24.751,74 no ano. Paula Koehler, conselheira do CRC-ES, orienta como proceder nos casos em que titular e dependentes têm direito ao desconto

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 10:17

Públicado em 

07 abr 2021 às 10:17
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Os aposentados e pensionistas com mais de 65 anos têm um limite maior de isenção de Imposto de Renda sobre o benefício.
Os aposentados e pensionistas com mais de 65 anos têm um limite maior de isenção de Imposto de Renda sobre o benefício. Crédito: IStock
O leitor de A Gazeta Carlos Alberto Gaspar faz a declaração do Imposto de Renda junto com a esposa, ele como titular e ela como dependente. Os dois são aposentados, e por isso têm direito ao desconto dado pela Receita Federal. Ele quer saber se o desconto vale só para ele, ou para os dois.
Segundo a Receita, os aposentados e pensionistas com mais de 65 anos têm um bônus de isenção no limite de R$ 1.903,98 por mês, totalizando R$ 24.751,74 no ano.
Paula Koehler, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) orienta como proceder nos casos em que titular e dependentes têm direito ao desconto. Veja a resposta:
"Faço a declaração em conjunto com a minha esposa. Ocorre que a minha fonte pagadora e a dela é a Previdência. Temos mais de 70 anos e, portanto, direito ao desconto padrão. Esse desconto padrão se aplica aos dois? Eu posso usar e minha esposa também, ou se aplica a apenas a uma pessoa, já que a declaração é em conjunto? E ainda, se eu colocar minha sogra como dependente, vou também aplicar o desconto padrão dela?"
O desconto para aposentados acima de 65 anos é por pessoa (CPF), portanto, é válido ao titular da declaração e estende aos seus dependentes.
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