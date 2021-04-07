Desconto para aposentados no IR vale para titular e dependentes?

Segundo a Receita, os aposentados e pensionistas com mais de 65 anos têm um bônus de isenção no limite de R$ 1.903,98 por mês, totalizando R$ 24.751,74 no ano.

"Faço a declaração em conjunto com a minha esposa. Ocorre que a minha fonte pagadora e a dela é a Previdência. Temos mais de 70 anos e, portanto, direito ao desconto padrão. Esse desconto padrão se aplica aos dois? Eu posso usar e minha esposa também, ou se aplica a apenas a uma pessoa, já que a declaração é em conjunto? E ainda, se eu colocar minha sogra como dependente, vou também aplicar o desconto padrão dela?"