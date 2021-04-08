Recebi o FGTS em 2020, mas só saquei em 2021. Devo declarar no IR deste ano?

Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Carlos Alberto Silva

O FGTS é um rendimento isento e não tributável, mas ser declarado no Imposto de Renda. A obrigação vale apenas para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020 ou se enquadra em qualquer outro critério para enviar a declaração.

Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon-ES), explica que os rendimentos precisam ser informados, já que foram pagos em 2020, mesmo que Denis só tenha sacado o valor em 2021.

"Minha rescisão ocorreu em dezembro de 2020 e o FGTS também ficou disponível para saque em 2020, porém, devido a problemas na documentação, só consegui efetuar o saque em 2021. Gostaria de saber se vou informar na declaração ano-base 2020, que deve ser entregue até 30/04/2021, ou só terei que informar na próxima declaração de Imposto de Renda que será entregue em 2022?"