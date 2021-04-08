Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leitor pergunta

Recebi o FGTS em 2020, mas só saquei em 2021. Devo declarar no IR deste ano?

O FGTS é um rendimento isento e não tributável. Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sescon-ES, explica o que fazer em casos como esse

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:58

Públicado em 

08 abr 2021 às 15:58
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Carlos Alberto Silva
O leitor de A Gazeta Denis Morais saiu do emprego em 2020 e recebeu o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mas, devido a problemas na documentação, ele só conseguiu efetuar o saque do benefício em 2021. Agora, ele tem dúvidas se precisa declarar esse valor no Imposto de Renda 2021 ou somente em 2022.
O FGTS é um rendimento isento e não tributável, mas ser declarado no Imposto de Renda. A obrigação vale apenas para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020 ou se enquadra em qualquer outro critério para enviar a declaração.
Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon-ES), explica que os rendimentos precisam ser informados, já que foram pagos em 2020, mesmo que Denis só tenha sacado o valor em 2021.
"Minha rescisão ocorreu em dezembro de 2020 e o FGTS também ficou disponível para saque em 2020, porém, devido a problemas na documentação, só consegui efetuar o saque em 2021. Gostaria de saber se vou informar na declaração ano-base 2020, que deve ser entregue até 30/04/2021, ou só terei que informar na próxima declaração de Imposto de Renda que será entregue em 2022?"
Em seus informes de rendimentos, bem como nas informações enviadas à Receita Federal, pela fonte pagadora, seguramente constam as informações de pagamentos ocorridos em 2020. Dessa forma você deve registrar os rendimentos tributáveis, descontos incorridos e os rendimentos isentos recebidos, em sua Declaração de IRPF/2021, referente ao ano-base 2020.
Verão

BLOG DO IR

Desconto para aposentados no IR vale para titular e dependentes?

Preciso declarar no IR a conta no Caixa Tem, mesmo sem saldo na conta?

9 dúvidas sobre como declarar benefícios sociais no Imposto de Renda

10 dúvidas sobre como deduzir gastos com despesas médicas no IR

Sou MEI. Preciso declarar os rendimentos do meu negócio no IR?

Blog do IR

O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

Tópicos Relacionados

Fgts Imposto de Renda Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados