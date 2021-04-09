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Como declarar a Previdência Privada VGBL de dependente no IR?

Rodrigo Sangali, conselheiro do CRC-ES, explica como podem ser informados investimentos para a aposentadoria na declaração do Imposto de Renda

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:10

Públicado em 

09 abr 2021 às 15:10
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Previdência Privada Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL)
Previdência Privada Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) Crédito: IStock
O leitor de A Gazeta Carlos Gonçalves quer saber como declarar no Imposto de Renda 2021 a Previdência Privada VGBL que o filho dele recebe, e é paga pela avó.
O Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) é um investimento em previdência privada, e como outras aplicações financeiras deve ser declarado no IR. No caso do VGBL, o imposto é calculado sobre os rendimentos gerados pela aplicação.
Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES). orienta como declarar o rendimento. Veja a resposta:
"Tenho uma dúvida em relação a como declarar Previdência Privada VGBL de dependente. Meu filho que é meu dependente na declaração tem um Previdência VGBL contratada pela sua avó. Neste caso, como fica a declaração? Quem tem que declarar?"
Ao declarar o dependente, seus bens e direitos devem ser informados também, as contribuições ao VGBL não são dedutíveis e não devem ser informadas na declaração. Em vez disso, você deverá informar o saldo acumulado no plano na ficha de Bens e Direitos, como ocorre com qualquer outro investimento financeiro. O código a ser utilizado é o 97.
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