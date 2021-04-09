Como declarar a Previdência Privada VGBL de dependente no IR?

Previdência Privada Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) Crédito: IStock

O leitor de A Gazeta Carlos Gonçalves quer saber como declarar no Imposto de Renda 2021 a Previdência Privada VGBL que o filho dele recebe, e é paga pela avó.

O Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) é um investimento em previdência privada, e como outras aplicações financeiras deve ser declarado no IR. No caso do VGBL, o imposto é calculado sobre os rendimentos gerados pela aplicação.

Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES). orienta como declarar o rendimento. Veja a resposta:

"Tenho uma dúvida em relação a como declarar Previdência Privada VGBL de dependente. Meu filho que é meu dependente na declaração tem um Previdência VGBL contratada pela sua avó. Neste caso, como fica a declaração? Quem tem que declarar?"