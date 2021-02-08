A cada 83 minutos, um morador do ES morre de Covid-19

Mais de 6 mil pessoas morreram de Covid-19 no Estado Crédito: Foto: Carlos Alberto / Arte: Geraldo Neto

Desde o registro oficial dos primeiros casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo, a doença causada por ele vem alcançando novas marcas dolorosas. A cada 83 minutos, uma pessoa morre de Covid-19 em solo capixaba. Até a tarde desta segunda-feira, o Estado acumulava 6.019 óbitos.

Considerando o início dos primeiros registros da doença no Espírito Santo, em 26 de fevereiro, até a tarde desta segunda-feira (08), foram 347 dias convivendo com a nova doença, ou 499.680 minutos.

Foi neste período que 6.019 pessoas perderam a vida para a Covid-19, o que significa uma morte a cada 83 minutos.

OUTRAS MARCAS

Os primeiros meses da pandemia foram marcados por um elevado crescimento de mortes que culminou, em junho de 2020, com um pico 1.048 óbitos. Logo em seguida, o Estado apresentou queda nos registros, que voltaram a apresentar um crescimento no final do ano. Em janeiro deste ano, 763 pessoas perderam a vida para doença.

A Covid-19 foi ainda a doença que mais matou no Espírito Santo em 2020: foram 5.234 óbitos registrados. A nova doença superou as principais causas de óbitos de outros anos, como o infarto agudo do miocárdio, diabetes, doença cardíaca hipertensiva e pneumonia por microorganismo.