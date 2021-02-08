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Estatísticas da pandemia

A cada 83 minutos, um morador do ES morre de Covid-19

O cálculo considera o número de pessoas que já morreram no Espírito Santo desde o início da pandemia. Ao todo, o Estado acumula 6.019 óbitos causados pela doença
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

08 fev 2021 às 19:07

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:07

6 mil mortos covid-19
Mais de 6 mil pessoas morreram de Covid-19 no Estado Crédito: Foto: Carlos Alberto / Arte: Geraldo Neto
Desde o registro oficial dos primeiros casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo, a doença causada por ele vem alcançando novas marcas dolorosas. A cada 83 minutos, uma pessoa morre de Covid-19 em solo capixaba. Até a tarde desta segunda-feira, o Estado acumulava 6.019 óbitos. 
O primeiro registro oficial de um caso da doença no Espírito Santo data de 26 de fevereiro de 2019. Já a primeira morte foi registrada pelo governo do Estado no dia 1º de abril. Desde então tem ocorrido uma verdadeira gangorra diária e até mensal de mortes, com períodos marcados por grandes perdas e outras com um volume menor de óbitos.
Considerando o início dos primeiros registros da doença no Espírito Santo, em 26 de fevereiro, até a tarde desta segunda-feira (08), foram 347 dias convivendo com a nova doença, ou 499.680 minutos.
Foi neste período que 6.019 pessoas perderam a vida para a Covid-19, o que significa uma morte a cada 83 minutos.

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OUTRAS MARCAS

Os primeiros meses da pandemia foram marcados por um elevado crescimento de mortes que culminou, em junho de 2020, com um pico 1.048 óbitos. Logo em seguida, o Estado apresentou queda nos registros, que voltaram a apresentar um crescimento no final do ano. Em janeiro deste ano, 763 pessoas perderam a vida para doença. 
A Covid-19 foi ainda a doença que mais matou no Espírito Santo em 2020: foram  5.234 óbitos registrados. A nova doença superou as principais causas de óbitos de outros anos, como o infarto agudo do miocárdio, diabetes, doença cardíaca hipertensiva e pneumonia por microorganismo.
A neoplasia (câncer), por exemplo, causou 3.859 mortes em 2020. O infarto foi responsável por 1.593 óbitos, enquanto o Acidente Vascular Cerebral (AVC) matou 1.296 pessoas. Já os acidentes de trânsito provocaram 523 mortes. 

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O Espírito Santo também já alcançou, nesta segunda-feira (08), 303.740 casos confirmados da doença. Ao ultrapassar a marca dos 300 mil, o Estado passou a ter um volume de pessoas contaminadas equivalente à população de 29 cidades pequenas, com população que varia de 4 mil a 14 mil habitantes.

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