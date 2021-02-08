Mais de seis mil pessoas morreram no Espírito Santo por causa da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. De acordo com o Painel Covid-19, o Estado contabilizou, na tarde deste segunda-feira (08), um total de 6.019 mortes e 303.740 pessoas infectadas.
ES ultrapassa a marca de 6 mil mortes causadas pela Covid-19
Foram 24 mortes e 886 novos casos em apenas 24 horas, de acordo com a ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.119. Em seguida, aparecem Serra (37.982), Vitória (33.165) e Cariacica (24.254).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 4.993 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.497.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 285.649. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 914 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.