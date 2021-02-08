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Pandemia

ES ultrapassa a marca de 6 mil mortes causadas pela Covid-19

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), são 6.019 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. Mais de 303 mil pessoas já foram infectadas

Publicado em 

08 fev 2021 às 17:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:00

6 mil mortos covid-19
Mais de 6 mil pessoas já morreram por Covid-19 no ES  Crédito: Foto: Carlos Alberto / Arte: Geraldo Neto
Mais de seis mil pessoas morreram no Espírito Santo por causa da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. De acordo com o Painel Covid-19, o Estado contabilizou, na tarde deste segunda-feira (08),  um total de 6.019 mortes e 303.740  pessoas infectadas.  
ES ultrapassa a marca de 6 mil mortes causadas pela Covid-19
Foram  24 mortes e 886 novos casos em apenas 24 horas, de acordo com a ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.119. Em seguida, aparecem Serra (37.982), Vitória (33.165) e Cariacica (24.254).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 4.993 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.497.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 285.649. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 914 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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