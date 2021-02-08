Mais de 6 mil pessoas já morreram por Covid-19 no ES Crédito: Foto: Carlos Alberto / Arte: Geraldo Neto

seis mil pessoas morreram no 6.019 mortes e 303.740 pessoas infectadas. Mais demorreram no Espírito Santo por causa da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. De acordo com o Painel Covid-19, o Estado contabilizou, na tarde deste segunda-feira (08), um total de

Your browser does not support the audio element. ES ultrapassa a marca de 6 mil mortes causadas pela Covid-19

Foram 24 mortes e 886 novos casos em apenas 24 horas, de acordo com a ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 4.993 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.497.