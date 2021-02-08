Governo do ES pede ao STF para liberar uso da vacina russa Sputnik V

O estado da Bahia foi o primeiro à recorrer ao STF pela liberação da utilização do imunizante, diante da negativa da pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a aplicação no país. Segundo informações do O Globo, desde o dia 18 de janeiro até o domingo (7), outros sete estado também participaram da ação: Espírito Santo, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Sergipe, Maranhão e Pernambuco.