Covid-19 no ES: total de infectados equivale à população de 29 cidades

Mais de 300 mil casos de coronavírus foram registrados no ES Crédito: AdobeStock/Arte Geraldo Neto

A pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo alcançou mais uma triste estatística: já são mais de 300 mil casos confirmados. Segundo o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado atingiu o número 300.729 pessoas infectadas pela doença na tarde desta sexta-feira (05).

O total equivale à soma da população de 29 cidades capixabas. Trata-se de municípios com população que varia de pouco mais de 4 mil habitantes até cerca de 14 mil moradores, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) até 2020. É como se todas as pessoas que vivem nestas cidades tivessem positivado para a doença.

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Para se ter uma outra dimensão, se optarmos por cidades maiores, o total de casos confirmados equivale à toda a população de Linhares e a de Guarapari, ou ainda, praticamente, ao somatório dos residentes nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e de Aracruz.

LONGO PERCURSO

Os técnicos da Sesa investigaram a presença de anticorpos IgG específicos para SARS-COV-2 (coronavírus) em 7.320 amostras de infecção por dengue e chikungunya ocorridas no Estado desde dezembro de 2019. Desse total, em 210 foi identificada a presença de anticorpos próprios da Covid-19.

AS VIDAS PERDIDAS PARA A DOENÇA

O pico da doença aconteceu em junho do ano passado, quando alcançamos 1.048 mortes em um mês. Desde então houve uma queda no número de óbitos, chegando ao mais baixo patamar em outubro de 2020, com 293 mortes.

Com as interações dos feriados e eleições, os números voltaram a crescer. Em dezembro já tínhamos alcançado a marca de 793 vidas perdidas para a Covid-19.