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Números da pandemia

Casos de Covid-19 ultrapassam 100 milhões no mundo

Os EUA seguem como líder mundial em infecções, com 25,4 milhões de casos, seguido por Índia (10,6 milhões) e Brasil (8,8 milhões)

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 20:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2021 às 20:10
Coronavírus
Coronavírus já matou mais de 210 mil pessoas no Brasil Crédito: Pixabay
O número de casos registrados de Covid-19 chegaram aos 100 milhões nesta terça-feira (26), segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins (EUA).
Os EUA seguem como líder mundial em infecções, com 25,4 milhões de casos, seguido por Índia (10,6 milhões) e Brasil (8,8 milhões).
Já o número de mortes ultrapassou os 2 milhões no dia 15 janeiro e hoje soma 2,15 milhões. Os EUA também são líderes na quantidade de vítimas da Covid-19, como 424 mil mortos, e o Brasil ocupa a segunda posição, com 217,6 mil.
Especialistas apontam, porém, que o número real de mortos pode ser bem maior, devido à falta de testes e à subnotificação em muitas partes do mundo.

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