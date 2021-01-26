Casos de Covid-19 ultrapassam 100 milhões no mundo

Coronavírus já matou mais de 210 mil pessoas no Brasil Crédito: Pixabay

O número de casos registrados de Covid-19 chegaram aos 100 milhões nesta terça-feira (26), segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins (EUA).

Os EUA seguem como líder mundial em infecções, com 25,4 milhões de casos, seguido por Índia (10,6 milhões) e Brasil (8,8 milhões).

Já o número de mortes ultrapassou os 2 milhões no dia 15 janeiro e hoje soma 2,15 milhões. Os EUA também são líderes na quantidade de vítimas da Covid-19, como 424 mil mortos, e o Brasil ocupa a segunda posição, com 217,6 mil.