Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Não foi só a pandemia que derrubou o PIB capixaba em 2020

A recessão capixaba não é só pandêmica, ela é também resultado de uma má conjuntura nacional prévia. O que mostra a urgência de um acerto de rota, com o encaminhamento das reformas estruturantes

Publicado em 19 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 mar 2021 às 02:00

Colunista

Indústria
No panorama da economia capixaba em 2020, a indústria foi o setor mais afetado, com queda de 13,9% Crédito: Instituto Aço Brasil
retração de 5,1% no PIB capixaba em 2020 é mais do que um mero retrato do peso da crise sanitária sobre a economia local em um ano excepcionalmente difícil para o Espírito Santo e para o mundo. É importante descongelar essa imagem, que não pode ser emoldurada e esquecida: a pandemia continua, atingindo seu ponto mais crítico no Estado e no país, fazendo de 2021 um apêndice de 2020, não uma ruptura, como se esperava sobretudo com a chegada das vacinas no fim do ano. Com a imunização engatinhando no Brasil, o país se descola do resto do mundo, já em ritmo de retomada.
O reaquecimento da economia global, contudo, tem potencial de impactar positivamente o Estado. Com a vacinação mais acelerada em países que são importantes parceiros do Espírito Santo, como China e Estados Unidos, é possível que o comércio exterior tenha um fortalecimento no curto prazo. Graças ao elevado grau de abertura econômica capixaba, a recuperação internacional pode ajudar o Espírito Santo a reduzir os impactos da  lentidão que ainda marca a reação nacional à pandemia.
O PIB capixaba em 2020 foi o menor desde 2016, quando a queda atingiu 5,2%. Na época, o Espírito Santo sofreu os reveses da paralisação das atividades da Samarco, após a tragédia de Mariana, mas também seguiu na esteira da crise político-fiscal decorrente do governo Dilma. 

Veja Também

Com o PIB brasileiro em forte queda, é preciso vacinar

Mercado reduz projeção do PIB e aumenta expectativa de inflação em 2021

De lá para cá, mesmo antes da pandemia, o país não conseguiu firmar políticas mais amplas para o equilíbrio fiscal. O teto de gastos, no governo Temer, e a reforma da Previdência, no primeiro ano de mandato de Bolsonaro, foram dois acenos importantes nesse sentido, mas sem a consolidação de outros ajustes capazes de fortalecer o Estado brasileiro.
O Espírito Santo, mesmo sendo um exemplo nas contas públicas para o país, não deixa de ser afetado pela falta de rumos na economia nacional. A recessão capixaba não é só pandêmica, ela é também resultado de uma má conjuntura prévia. O que mostra a urgência de um acerto de rota, com o encaminhamento das reformas estruturantes.
No panorama da economia capixaba em 2020, a indústria foi o setor mais afetado, com queda de 13,9%. A indústria extrativa sofreu com a redução da demanda mundial por minério de ferro, mas Brumadinho e Mariana ainda deixam suas marcas. O setor de serviços, inquestionavelmente o mais afetado pelas medidas de restrição de funcionamento e de circulação de pessoas em 2020, teve perdas acumuladas de 7,4% no ano. Vale lembrar que no Brasil o setor representa quase 70% do PIB nacional.

Veja Também

Entenda por que a Selic precisou subir e como isso é bom para a economia

Economia não trabalha com alteração da meta de déficit primário, diz secretário

Empresários culpam desordem social por piora da Covid: 'não foi a economia'

A tábua de salvação do PIB capixaba foi o comércio, com alta de 4%. O auxílio emergencial contribuiu para esse resultado positivo, a partir do segundo semestre. O impacto no PIB ficou evidente: nos últimos três meses de 2020, o crescimento foi de 3,3% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, que havia registrado alta de 9,8%. O benefício em 2021 teve os valores consideravelmente reduzidos, minimizando também os impactos econômicos positivos.
Espírito Santo acaba de entrar em uma quarentena de 14 dias, criticada por alguns setores econômicos. O rombo do PIB capixaba de 2020 é incontestavelmente uma prova das perdas abismais causadas pelas medidas de enfrentamento da pandemia. A questão é que a falta de uma coordenação nacional, organizada, continua postergando o fim dessa tragédia, que só se acentua.
As medidas restritivas no Espírito Santo são novamente necessárias. Quanto mais forem levadas a sério, menos tempo vai durar a agonia de quem teve que fechar suas portas, temporariamente, pelo bem coletivo. O que também pode reduzir os danos econômicos para o Espírito Santo em 2021.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Um ano depois, nova quarentena no ES deve ser encarada com seriedade

Quarentena é decisão acertada no momento mais crítico da pandemia no ES

Desafio do novo ministro da Saúde será driblar negacionismo do governo

Revisão da Lei de Improbidade ameaça controle da corrupção no país

Um presidente da República capixaba, por que não?

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo PIB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados