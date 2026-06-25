Vitória terá 500 novos pontos gratuitos de wi-fi por todas as regiões

Cerca de 500 novos pontos de wi-fi gratuito passarão a funcionar em todas as regiões de Vitória. A iniciativa faz parte do programa Vitória +Digital, lançado pela prefeitura da Capital nesta quinta-feira (25). Desse total, 100 pontos devem entrar em operação ainda este ano.





O programa inclui a expansão da rede de fibra óptica da cidade em mais 150 quilômetros, ampliando a cobertura de internet em locais como praias, áreas de lazer e polos de atividade econômica. Atualmente, Vitória conta com 250 antenas de wi-fi público.





Segundo a prefeitura, a medida busca ampliar a inclusão digital e facilitar o acesso da população aos serviços públicos online. A rede gratuita Vitória Online registra, em média, 20 mil conexões por dia e cerca de 150 mil usuários diferentes por mês.