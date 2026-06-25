Ação da PF sobre fraude na Americanas mira Sicupira e filho de Jorge Lemann

A nota informa que as defesas ainda não tiveram acesso à íntegra da decisão judicial que fundamentou a medida. "Os acionistas de referência entendem que a operação integra o curso regular das apurações em andamento e reiteram seu compromisso de colaborar plenamente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos, como vêm fazendo desde 11 de janeiro de 2023, quando tiveram conhecimento das fraudes contábeis".





Já o Santander informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que "está ao lado das partes prejudicadas na apuração das fraudes envolvendo a Americanas e segue colaborando com as autoridades competentes, como tem feito desde o início das apurações".





O Itaú Unibanco, por sua vez, informou em nota que também "colabora ativamente com as autoridades desde 2023, prestando todas as informações sobre o caso Americanas". O banco diz ter sofrido perdas bilionárias com o episódio e que "já comprovou a lisura de sua conduta e da atuação de seus funcionários por meio de documentos apresentados à Justiça. Os registros deixam claro, por exemplo, que o Itaú recusou pedidos da antiga gestão da Americanas para alterar cartas de circularização de balanços".





De acordo com o Itaú, José de Castro Araújo Rudge deixou o banco em 2020 (antes do escândalo vir à tona, em janeiro de 2023).





Procurado, o Bradesco ainda não se pronunciou a respeito.