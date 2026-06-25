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Copa do Mundo

Costa do Marfim derrota Curaçao e vai jogar seu primeiro mata-mata de Copa do Mundo

Pépé marcou duas vezes para os marfinenses no embate

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 19:36

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

25 jun 2026 às 19:36
Costa do Marfim x Curaçao
REUTERS / FOLHAPRESS

Em confronto do Grupo E, a Costa do Marfim superou Curaçao por 2 a 0, somou 6 pontos e avançou da fase de grupos pela primeira vez em sua história após terminar a primeira fase em segundo lugar da chave, confirmando a eliminação de Curaçao do Mundial.


Durante a partida, Nicolas Pépé marcou duas vezes. O primeiro gol veio aos sete minutos de jogo, quando Diomandé roubou a bola, invadiu a área pelo lado esquerdo, e fez passe para o meio da área, onde Pépé finalizou com potência para abrir o placar.  Aos 63, Pépé teve nova chance, e bateu de esquerda no canto direito do goleiro para ampliar.


Os marfinenses já sabem que o adversário virá do confronto entre França ou Noruega, que jogam nesta quinta (26) para definir primeira e segunda posições do Grupo I. Se o resultado for empate, os marfinenses pegarão a equipe de Erling Haaland na terça (30), às 14h.


Em sua primeira participação em Copas, a equipe de Curaçao se despede do torneio após terminar em quarto lugar da chave, com 1 ponto. A campanha é considerada histórica pelo gol marcado contra a Alemanha, na derrota por 7 a 1 na estreia, e pelo empate sem gols com Equador na segunda rodada.

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