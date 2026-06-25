Costa do Marfim derrota Curaçao e vai jogar seu primeiro mata-mata de Copa do Mundo

Os marfinenses já sabem que o adversário virá do confronto entre França ou Noruega, que jogam nesta quinta (26) para definir primeira e segunda posições do Grupo I. Se o resultado for empate, os marfinenses pegarão a equipe de Erling Haaland na terça (30), às 14h.





Em sua primeira participação em Copas, a equipe de Curaçao se despede do torneio após terminar em quarto lugar da chave, com 1 ponto. A campanha é considerada histórica pelo gol marcado contra a Alemanha, na derrota por 7 a 1 na estreia, e pelo empate sem gols com Equador na segunda rodada.