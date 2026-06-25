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Estradas

Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos na BR 262 em Viana

Publicado em

25 jun 2026 às 16:21
Veículos colidem na BR 262, em Viana, e três pessoas ficam feridas
Leitor A Gazeta

Duas pessoas que estavam em um carro ficaram feridas em um acidente na BR 262, em Viana, na manhã desta quinta-feira (25). A colisão envolveu um caminhão, na altura do bairro Boa Esperança. 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O outro ferido teve lesões leves. 


A corporação não divulgou outros detalhes sobre a ocorrência. Apesar do acidente, o tráfego na rodovia não foi prejudicado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Mais conexão

Vitória terá 500 novos pontos gratuitos de wi-fi por todas as regiões

Publicado em 25/06/2026 às 18:18

Cerca de 500 novos pontos de wi-fi gratuito passarão a funcionar em todas as regiões de Vitória. A iniciativa faz parte do programa Vitória +Digital, lançado pela prefeitura da Capital nesta quinta-feira (25). Desse total, 100 pontos devem entrar em operação ainda este ano.


O programa inclui a expansão da rede de fibra óptica da cidade em mais 150 quilômetros, ampliando a cobertura de internet em locais como praias, áreas de lazer e polos de atividade econômica. Atualmente, Vitória conta com 250 antenas de wi-fi público.


Segundo a prefeitura, a medida busca ampliar a inclusão digital e facilitar o acesso da população aos serviços públicos online. A rede gratuita Vitória Online registra, em média, 20 mil conexões por dia e cerca de 150 mil usuários diferentes por mês.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Vila Velha

Bueiro entupido alaga garagem de condomínio em Itapuã

Publicado em 25/06/2026 às 17:54
Garagem de condomínio ficou alagada após conteúdo de banheiro retornar em Itapuã Leitor A Gazeta

Moradores de um condomínio na esquina das ruas Guanabara e Belém, em Itapuã, Vila Velha, relatam que a obstrução de um bueiro em via pública provocou o alagamento da garagem no subsolo do edifício nesta quinta-feira (25).


Segundo uma moradora, o bueiro começou a transbordar cerca de dez dias após uma obra da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) no local. "A gente não consegue nem tirar o carro da garagem. Temos que colocar sacos nos pés se quisermos ir até lá", contou.


Após ser procurada pela reportagem, a Cesan enviou uma equipe ao local no fim da tarde desta quinta-feira (25).

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Sul capixaba

Preso em operação da PF em Cachoeiro atuava como professor

Publicado em 25/06/2026 às 17:34

O homem preso pela Polícia Federal por armazenar imagens de violência sexual infantojuvenil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, atuava como professor de uma escola municipal. Ele foi preso em flagrante dentro de casa.


A prefeitura informou que o servidor foi aprovado recentemente em concurso público e que colaborou com a investigação da PF. Ainda segundo a administração municipal, imagens das câmeras de segurança da escola onde o professor atuava foram revisadas pela direção da unidade e não foram encontrados indícios de crimes dentro da instituição.


A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas não foram prejudicadas e que um novo professor já foi designado para a função. O nome do preso não foi divulgado.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Investigação

Homem é assassinado dentro de imóvel em Cariacica

Publicado em 25/06/2026 às 16:54

Um homem de 50 anos foi encontrado morto em um imóvel no bairro São Conrado, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, o corpo de Joel Antônio dos Santos estava no quintal da residência e apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e por objeto cortante.


O crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O nome da vítima não foi divulgado.

Serviço

Ajude a polícia

Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser compartilhada com o Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Saúde

Mudança em app permite marcar consulta em qualquer dia do mês em Cariacica

Publicado em 25/06/2026 às 11:45
Gabriela Singular | Prefeitura de Cariacica

A partir das 14h desta quinta-feira (25), haverá uma mudança no aplicativo de saúde da Prefeitura de Cariacica. O antigo modelo de marcação de consultas quinzenal, que ocorria apenas nos dias 10 e 25 de cada mês, vai ser extinto e começa a adoção de um sistema de vagas permanentemente abertas.


Segundo a prefeitura, a partir de agora, basta acessar o aplicativo ou o site Minha Saúde e será possível visualizar de forma imediata toda a agenda disponível na Unidade Básica de Saúde (UBS) em que o cidadão estiver cadastrado. 


Ainda de acordo com a administração municipal, até o momento, essa novidade se aplica apenas às consultas médicas, de modo que os atendimentos de odontologia permanecem no fluxo antigo de marcação. 


A confirmação das consultas também passa a ser obrigatória. Caso não seja confirmado e o indivíduo não compareça à UBS no dia marcado, ele será bloqueado temporariamente no sistema. Para confirmar a presença, basta responder à mensagem de texto recebida em um prazo de até 72 horas antes da consulta médica.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Antiderrapante

Fonte Interativa da Prainha volta a funcionar com piso emborrachado nesta sexta (26)

Publicado em 25/06/2026 às 08:23
Fonte Interativa do Parque da Prainha vai voltar a funcionar a partir desta sexta (26) Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A Fonte Interativa do Parque da Prainha vai voltar a funcionar a partir desta sexta-feira (26), às 9 horas, após ganhar um piso emborrachado e antiderrapante em uma área de aproximadamente 400 metros quadrados.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a obra teve como principal objetivo reduzir o risco de escorregamentos, especialmente entre as crianças que utilizam a área molhada da atração.


Inaugurada em março de 2024, a fonte conta com 24 jatos de água distribuídos em uma área de cerca de 340 metros quadrados e rapidamente se consolidou como um dos principais pontos de lazer para as famílias em Vila Velha. O sistema utiliza água reaproveitada, tratada com filtro e cloro, garantindo o uso sustentável dos recursos hídricos.

Horários de funcionamento da Fonte Interativa

De segunda a sexta-feira: das 9h às 10h, das 14h às 15h e das 19h às 20h.

Sábados, domingos e feriados: das 10h às 12h, das 15h às 17h e das 19h às 21h.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Cooperação internacional

Alerta do FBI ajuda a prender investigado por ameaçar o filho no ES

Publicado em 24/06/2026 às 20:16

Um alerta do Federal Bureau of Investigation (FBI) ajudou a Polícia Civil capixaba a prender um homem, de 56 anos, por ameaçar o próprio filho, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. 


Segundo as investigações, o suspeito fazia intimidações para evitar o pagamento de pensão alimentícia à ex-companheira. Com base nas provas compartilhadas, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. 


De acordo com a corporação, o suspeito foi preso na última sexta-feira (19), na localidade de Faturinha, zona rural do município. A ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, ocorreu após informações compartilhadas por autoridades norte-americanas, entre elas o FBI, indicarem risco concreto à integridade da vítima. 


O suspeito permanece preso à disposição da Justiça. Outras informações sobre o caso serão detalhadas pela autoridade policial na quinta-feira (25).   

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Noroeste capixaba

Veículo cai em buraco aberto após rompimento de adutora em Colatina

Publicado em 24/06/2026 às 17:44
Caso aconteceu no bairro Lacê
Leitor A Gazeta

Um carro caiu em um buraco de obra na Avenida Avenida Sílvio Avidos, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24). O trecho passava por reparos após o rompimento de uma adutora. 


Segundo a prefeitura, a área estava sinalizada e os trabalhos do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) já estavam em fase de conclusão quando o acidente aconteceu.


Devido ao acidente, a conclusão do serviço e o restabelecimento do abastecimento de água nos bairros São Silvano, Honório Fraga, Maria das Graças e Lacê foram prejudicados.


A Guarda Municipal permanece no local até a remoção do veículo e a finalização dos reparos no trecho da avenida.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Alterosas

Prefeitura investiga origem de caixões abandonados na Serra

Publicado em 24/06/2026 às 17:10
Caixões foram abandonados em um terreno no bairro Alterosas, na Serra
Caixões foram abandonados em um terreno no bairro Alterosas Leitor A Gazeta

A Prefeitura da Serra investiga a origem de caixões descartados em um terreno no bairro Alterosas. Imagens registradas por moradores e compartilhadas nas redes sociais geraram indignação entre os moradores da região.


Equipes da Vigilância Sanitária e do Departamento de Posturas estiveram no local nesta quarta-feira (24) para apurar a situação e identificar os responsáveis pelo descarte irregular.


A prefeitura ressaltou que o descarte irregular de resíduos é considerado crime ambiental e pode resultar na aplicação de multas. O município também orientou a população a colaborar com a fiscalização por meio de denúncias feitas pelo aplicativo Colab (www.colab.re).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Em Presidente Kennedy

Foragido por estuprar adolescente em Alagoas é preso no Sul do ES

Publicado em 24/06/2026 às 16:53

Um homem foragido da Justiça por estupro foi preso em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, ele tem 59 anos e é acusado de ter estuprado uma adolescente em Alagoas em 2009.


delegado Daniel de Araújo explica que, inicialmente, o homem se escondeu em cidades dos Estados de Mato Grosso e Amazonas até chegar ao Espírito Santo, onde passou a se deslocar por várias cidades.

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