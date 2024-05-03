Vídeo: granada é detonada em frente ao Hospital Materno Infantil na Serra

Por volta das 19h42 desta sexta-feira (3) foi detonada a granada que estava em frente ao Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra. O momento da explosão do artefato foi gravada por uma moradora que vive perto do local onde tudo aconteceu. Na gravação é possível ver integrantes da equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) chegam a pé e também em um veículo.