Usuários da Claro relatam instabilidade de sinal no ES

A Claro foi procurada pela reportagem. Por volta de 13h30, a operadora respondeu que "os serviços da Claro estão operando normalmente na Grande Vitória. Na manhã, alguns clientes podem ter sentido dificuldade na utilização dos serviços de voz ou dados, por uma instabilidade técnica. As equipes atuaram rapidamente na ocorrência para restabelecer o sinal".