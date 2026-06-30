Secadoras de roupa encolhem suas peças? Te ensinamos a evitar o problema

Existem diferentes tipos de secadoras no mercado, e conhecer as particularidades de cada uma pode fazer toda a diferença na hora de cuidar das suas roupas. As secadoras de piso são as mais comuns e utilizam a agitação mecânica para secar as roupas, embora sejam eficientes, o movimento intenso pode ser um problema para peças mais delicadas ou com apliques, o que aumenta o risco de danos.



Já as secadoras de parede mantêm as roupas penduradas, eliminando a agitação mecânica, sendo ideais para peças delicadas, pois secam com mais suavidade e reduzem o risco de encolhimento ou deformação.





Além de escolher o tipo certo para suas necessidades, não sobrecarregue a máquina com muitas peças, permita que o ar circule livremente. Retirar as roupas enquanto ainda estão levemente úmidas e usar programas com sensores de umidade também são ótimas práticas para garantir que suas peças sequem perfeitamente, sem encolher.





Com essas dicas, você pode aproveitar toda a praticidade da secadora sem medo, mantendo suas roupas sempre impecáveis e "no tamanho certo".