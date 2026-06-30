Secadoras de roupa encolhem suas peças? Te ensinamos a evitar o problema

Quem nunca teve aquele receio de colocar a roupa na secadora e tirar uma peça tamanho infantil? A verdade é que a secadora, por si só, não é a vilã da história. O encolhimento das roupas é um processo que pode ser evitado com algumas dicas simples e o conhecimento certo sobre o seu eletrodoméstico. Vamos desvendar esse mistério e te ensinar a usar uma secadora de forma correta
Por que as roupas encolhem?
Afinal, você já se perguntou por que as roupas costumam encolher? O grande responsável pelo encolhimento não é a secadora em si, mas a combinação de calor excessivo com a agitação da máquina. As roupas são feitas de fibras que, quando expostas a altas temperaturas, tendem a relaxar e voltar ao seu estado original, que geralmente é um pouco menor.
Tecidos naturais, como o algodão, a lã e o linho, são os mais sensíveis a esse processo. Por isso, aquela sua camiseta de algodão favorita pode sair da secadora um pouco mais justa se você não tomar os devidos cuidados.
Detalhe que passa despercebido
Para evitar surpresas desagradáveis, a primeira e mais importante dica é: leia a etiqueta da roupa. Ela serve como um manual de instruções para cada peça. Fique de olho no símbolo do quadrado com um círculo dentro, que indica as recomendações para a secagem.
Se houver um ponto dentro do círculo, a peça pode ir para a secadora, mas em temperatura baixa. Com dois pontos, a temperatura alta é permitida.
Já um "X" sobre o símbolo significa que a peça não deve, de forma alguma, ser colocada na secadora.
Consultar a etiqueta e separar as roupas por tipo de tecido e temperatura permitida é um detalhe que pode passar despercebido, mas é muito importante para esses casos. Assim, você pode fazer ciclos de secagem diferentes, garantindo que cada peça receba o tratamento adequado e evitando que suas roupas sejam danificadas.
Tipos de secadoras
Existem diferentes tipos de secadoras no mercado, e conhecer as particularidades de cada uma pode fazer toda a diferença na hora de cuidar das suas roupas. As secadoras de piso são as mais comuns e utilizam a agitação mecânica para secar as roupas, embora sejam eficientes, o movimento intenso pode ser um problema para peças mais delicadas ou com apliques, o que aumenta o risco de danos.
Já as secadoras de parede mantêm as roupas penduradas, eliminando a agitação mecânica, sendo ideais para peças delicadas, pois secam com mais suavidade e reduzem o risco de encolhimento ou deformação.
Além de escolher o tipo certo para suas necessidades, não sobrecarregue a máquina com muitas peças, permita que o ar circule livremente. Retirar as roupas enquanto ainda estão levemente úmidas e usar programas com sensores de umidade também são ótimas práticas para garantir que suas peças sequem perfeitamente, sem encolher.
Com essas dicas, você pode aproveitar toda a praticidade da secadora sem medo, mantendo suas roupas sempre impecáveis e "no tamanho certo".
Secadora de Roupas de Piso, 12kg Wanke, Comfort Branca 110V
Secadora de Roupas de Piso EOS 12kg ESR211VB 15 Programas de Secagem
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Secadora de Roupas Philco 11kg branca de piso PSC11B 127V
Secadora de Roupas EOS 11kg Piso e Parede ESR11VB 220V
Secadora de Roupas de Parede Wanke Comfort 8kg 127V
Secadora de Roupas FISCHER 8KG, Branca, 220V | SUPER CICLO, 28200-63976
Secadora de Roupa Mueller 8Kg, 220V | Solaris
Secadora de Roupa Mueller Sun 8Kg 127V
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