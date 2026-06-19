Roupas esportivas para o inverno: o que indicamos para treinar no frio

Existe um ritual silencioso que se repete todo ano quando os termômetros começam a cair: o travesseiro fica mais confortável, a cama parece mais aconchegante e aquele tênis de corrida que estava na sapateira passa a pedir por mais alguns dias de descanso. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente nessa hora que manter o corpo em movimento faz mais diferença.





Segundo o preparador físico Marcio Atalla, em entrevista à CNN Brasil, além dos benefícios habituais da atividade física, "você tem uma melhora do quadro respiratório nessa época do ano". E o motivo é direto: em dias frios e com ar mais seco, o exercício regular ajuda na capacidade cardiorrespiratória. Além disso, com o metabolismo trabalhando mais para manter a temperatura corporal, o gasto calórico tende a ser maior. Não é pouca coisa.





O problema, muitas vezes, não é a falta de motivação. É o frio batendo na pele na hora de sair de casa. E é aí que a roupa certa muda tudo.