Roupas esportivas para o inverno: o que indicamos para treinar no frio

Existe um ritual silencioso que se repete todo ano quando os termômetros começam a cair: o travesseiro fica mais confortável, a cama parece mais aconchegante e aquele tênis de corrida que estava na sapateira passa a pedir por mais alguns dias de descanso. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente nessa hora que manter o corpo em movimento faz mais diferença.
Segundo o preparador físico Marcio Atalla, em entrevista à CNN Brasil, além dos benefícios habituais da atividade física, "você tem uma melhora do quadro respiratório nessa época do ano". E o motivo é direto: em dias frios e com ar mais seco, o exercício regular ajuda na capacidade cardiorrespiratória. Além disso, com o metabolismo trabalhando mais para manter a temperatura corporal, o gasto calórico tende a ser maior. Não é pouca coisa.
O problema, muitas vezes, não é a falta de motivação. É o frio batendo na pele na hora de sair de casa. E é aí que a roupa certa muda tudo.
O que esperar do inverno 2026
Antes de falar sobre tecidos e peças, um contexto climático ajuda a entender o que vestir. O inverno de 2026 tem características específicas que afetam diretamente a escolha do equipamento.
De acordo com dados da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) e com a análise da Climatempo, o El Niño está em desenvolvimento neste ano, com probabilidade superior a 60% de consolidação entre agosto e outubro. Segundo a Climatempo, isso significa um inverno com "frio menos rigoroso" de forma geral, mas com "episódios pontuais de frio intenso" e aumento na frequência das chuvas, especialmente no Sul e no Sudeste do Brasil.
Traduzindo para a rotina esportiva: você pode enfrentar manhãs frias de 10°C na próxima semana e, em seguida, uma tarde mais amena de 20°C. Essa variação é o principal argumento para investir em roupas que trabalham em camadas, e não em uma única peça pesada.
A lógica das camadas: como montar o kit esportivo certo
A estratégia de vestimenta em camadas é utilizada por corredores e atletas de montanha há décadas. Ela parte de um princípio simples: cada camada tem uma função, e juntas elas criam um sistema de proteção que pode ser ajustado ao longo do treino.
Camada base: é a peça que fica em contato direto com a pele. Sua função é afastar a umidade do corpo, evitando a sensação de frio úmido que o suor causa quando se instala nas fibras do tecido. Tecidos com tecnologia dry fit funcionam exatamente assim: por meio de microcanais nas fibras sintéticas, o suor é puxado da pele para a superfície externa da roupa, onde evapora com mais rapidez, segundo informações da Netshoes. Isso é especialmente relevante no inverno porque, quando o suor fica retido na peça, ele resfria e gera desconforto térmico no meio do treino.
Camada intermediária: fornece isolamento térmico. Ela retém o calor gerado pelo corpo sem criar peso excessivo. Fleeces e camisetas de manga longa com leve tratamento térmico são boas opções aqui.
Camada externa: protege contra vento e chuva. Para treinos ao ar livre, uma jaqueta corta-vento leve e impermeável faz o papel de escudo sem prender o calor em excesso.
A boa notícia é que o mercado brasileiro de vestuário esportivo cresceu bastante nos últimos anos, e é possível encontrar peças de qualidade com bom custo-benefício pela internet. Confira as categorias mais importantes e o que observar na hora da compra.
1. Camisa de manga longa dry fit (camada base masculina e feminina)
A primeira peça que deve entrar no guarda-roupa esportivo de inverno é uma camisa de manga longa com tecnologia dry fit. Ela serve como camada base em dias frios e pode ser usada sozinha quando o frio é moderado.
O que observar: composição em poliéster (geralmente acima de 90%), costura flat (sem rebordo saliente para não causar atrito), e um caimento que não restrinja movimentos.
Camiseta Térmica Puma Manga Longa Poliamida
Kit 3 Camisetas Térmica Masculina Manga Longa
Kit 3 Camisetas Termicas Femininas Manga Longa
Camiseta Manga Longa Feminina Segunda Pele
2. Calça legging ou calça de compressão (masculina e feminina)
Para a parte de baixo, a calça legging com tecnologia de compressão é a escolha mais versátil no inverno. Além de proteger contra o frio, a compressão oferece suporte muscular que reduz a fadiga e pode ajudar na recuperação pós-treino.
Para dias mais frios, existem modelos com forro interno levemente texturizado que elevam o isolamento térmico sem adicionar peso. Já para corredores externos, há opções com bolso para celular e refletivos.
O que observar: tecido com elastano (entre 15% e 25% na composição), cintura alta ou com cadarço de ajuste, e indicação de uso para temperatura em que será empregada.
Calça Legging Segunda Pele
Calça Underwear Warm Lupo Masculina
Calça Jogger Dry Slim Fit
3. Jaqueta corta-vento esportiva
Para quem treina ao ar livre, a jaqueta corta-vento é a peça que completa o sistema. Ela protege do vento e da garoa sem aprisionar o calor excessivo gerado durante o esforço físico. Os modelos mais recomendados para corrida e treino funcional são aqueles com tecido leve, fechamento frontal com zíper, e bolso no peito ou traseiro para guardar o celular.
Atenção especial ao peso da peça: uma jaqueta muito pesada interfere na mecânica da corrida. Procure modelos com menos de 300g.
Jaqueta Feminina Corta Vento
Jaqueta Corta Vento Impermeável Masculino
Jaqueta Corta Vento Plussize Impermeável
Corta Vento Masculina Jaqueta 100% Forrada
4. Meias esportivas de cano médio ou longo
Meias esportivas parecem detalhe, mas fazem diferença real na experiência do treino no inverno. Modelos de cano médio ou longo ajudam a proteger o tornozelo do frio e evitam o atrito com o tênis. Procure meias com algodão ou poliamida na composição, amortecimento na sola e costuras bem fechadas nas pontas.
Kit 6 Pares Meias Puma Cano Médio
Kit 2 pares de Meias Térmicas de Inverno para Esportes
5. Esportes aquáticos no inverno: natação, remo e mergulho
Maiô Shortinho Manga Longa Com Zíper
Maio Body Feminino Pena Manga Longa
Short John Borracha Neoprene 3mm
Roupa Neoprene Surf Masculina
Poncho Surf Atoalhado Roupão para Natação
Kit Natação Speedo Bermuda Xtra + Óculos Izy Ad + Touca
Dicas práticas antes de comprar
Antes de concluir a compra, alguns pontos ajudam a evitar surpresas:
Avalie as avaliações por uso: filtre avaliações por palavras como "inverno", "frio" ou "corrida" para encontrar relatos de uso próximos ao seu.
Atenção à composição: roupas com mais de 60% de algodão retêm suor e perdem a eficiência no frio. Para treinos, priorize poliéster, poliamida ou elastano.
Verifique a tabela de medidas: peças esportivas variam bastante entre marcas, e uma camisa de compressão apertada demais pode prejudicar a respiração durante esforços intensos.
Combine as camadas antes de treinar em casa: experimente a combinação de peças antes de ir à rua. O objetivo é sentir leveza e liberdade de movimento, não volume ou calor excessivo.
Por que não deixar para depois
O inverno é exatamente o momento em que manter ou começar uma rotina de exercícios traz retornos claros para a saúde. Segundo a educadora física Brígida de Almeida Sousa, em entrevista ao Estado de Minas, "se movimentar no inverno é uma forma de reduzir os casos de superaquecimento durante os treinos, melhorar o desempenho aeróbico e adaptar o corpo a diferentes condições climáticas".
A roupa certa não é luxo: é a diferença entre uma saída difícil e um treino que você se lembra com prazer.
Caro Leitor(a),
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial pela equipe do Clube A Gazeta. Caso queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados, esclarecemos cinco pontos:
- Como participantes do Programa de Associados da Amazon e do Mercado Livre, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas.
- A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais.
- Não temos controle ou responsabilidade sobre a experiência de compra realizada a partir dos links.
- Questionamentos sobre produto, compra, pagamento e entrega devem ser direcionados diretamente ao lojista.
- Preços e disponibilidade podem variar até o fechamento desta matéria.