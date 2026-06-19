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Moda esportiva no frio

Roupas esportivas para o inverno: o que indicamos para treinar no frio

O inverno de 2026 chega com previsão de frio mais concentrado e episódios de chuva acima da média. Veja como montar um kit de roupas esportivas que protege, permite performance e ainda cabe no orçamento.

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 10:00

Públicado em 

19 jun 2026 às 10:00
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Veja como montar um kit de roupas esportivas que protege, permite performance e ainda cabe no orçamento.
Veja como montar um kit de roupas esportivas que protege, permite performance e ainda cabe no orçamento. Gerado por IA

Existe um ritual silencioso que se repete todo ano quando os termômetros começam a cair: o travesseiro fica mais confortável, a cama parece mais aconchegante e aquele tênis de corrida que estava na sapateira passa a pedir por mais alguns dias de descanso. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente nessa hora que manter o corpo em movimento faz mais diferença.


Segundo o preparador físico Marcio Atalla, em entrevista à CNN Brasil, além dos benefícios habituais da atividade física, "você tem uma melhora do quadro respiratório nessa época do ano". E o motivo é direto: em dias frios e com ar mais seco, o exercício regular ajuda na capacidade cardiorrespiratória. Além disso, com o metabolismo trabalhando mais para manter a temperatura corporal, o gasto calórico tende a ser maior. Não é pouca coisa.


O problema, muitas vezes, não é a falta de motivação. É o frio batendo na pele na hora de sair de casa. E é aí que a roupa certa muda tudo.

O que esperar do inverno 2026

Antes de falar sobre tecidos e peças, um contexto climático ajuda a entender o que vestir. O inverno de 2026 tem características específicas que afetam diretamente a escolha do equipamento.


De acordo com dados da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) e com a análise da Climatempo, o El Niño está em desenvolvimento neste ano, com probabilidade superior a 60% de consolidação entre agosto e outubro. Segundo a Climatempo, isso significa um inverno com "frio menos rigoroso" de forma geral, mas com "episódios pontuais de frio intenso" e aumento na frequência das chuvas, especialmente no Sul e no Sudeste do Brasil.


Traduzindo para a rotina esportiva: você pode enfrentar manhãs frias de 10°C na próxima semana e, em seguida, uma tarde mais amena de 20°C. Essa variação é o principal argumento para investir em roupas que trabalham em camadas, e não em uma única peça pesada.


A lógica das camadas: como montar o kit esportivo certo

A estratégia de vestimenta em camadas é utilizada por corredores e atletas de montanha há décadas. Ela parte de um princípio simples: cada camada tem uma função, e juntas elas criam um sistema de proteção que pode ser ajustado ao longo do treino.


Camada base: é a peça que fica em contato direto com a pele. Sua função é afastar a umidade do corpo, evitando a sensação de frio úmido que o suor causa quando se instala nas fibras do tecido. Tecidos com tecnologia dry fit funcionam exatamente assim: por meio de microcanais nas fibras sintéticas, o suor é puxado da pele para a superfície externa da roupa, onde evapora com mais rapidez, segundo informações da Netshoes. Isso é especialmente relevante no inverno porque, quando o suor fica retido na peça, ele resfria e gera desconforto térmico no meio do treino.


Camada intermediária: fornece isolamento térmico. Ela retém o calor gerado pelo corpo sem criar peso excessivo. Fleeces e camisetas de manga longa com leve tratamento térmico são boas opções aqui.


Camada externa: protege contra vento e chuva. Para treinos ao ar livre, uma jaqueta corta-vento leve e impermeável faz o papel de escudo sem prender o calor em excesso.


A boa notícia é que o mercado brasileiro de vestuário esportivo cresceu bastante nos últimos anos, e é possível encontrar peças de qualidade com bom custo-benefício pela internet. Confira as categorias mais importantes e o que observar na hora da compra.

1. Camisa de manga longa dry fit (camada base masculina e feminina)

A primeira peça que deve entrar no guarda-roupa esportivo de inverno é uma camisa de manga longa com tecnologia dry fit. Ela serve como camada base em dias frios e pode ser usada sozinha quando o frio é moderado.


O que observar: composição em poliéster (geralmente acima de 90%), costura flat (sem rebordo saliente para não causar atrito), e um caimento que não restrinja movimentos.



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Camiseta Térmica Puma Manga Longa Poliamida

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Kit 3 Camisetas Térmica Masculina Manga Longa

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Kit 3 Camisetas Termicas Femininas Manga Longa

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Camiseta Manga Longa Feminina Segunda Pele

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2. Calça legging ou calça de compressão (masculina e feminina)

Para a parte de baixo, a calça legging com tecnologia de compressão é a escolha mais versátil no inverno. Além de proteger contra o frio, a compressão oferece suporte muscular que reduz a fadiga e pode ajudar na recuperação pós-treino.


Para dias mais frios, existem modelos com forro interno levemente texturizado que elevam o isolamento térmico sem adicionar peso. Já para corredores externos, há opções com bolso para celular e refletivos.


O que observar: tecido com elastano (entre 15% e 25% na composição), cintura alta ou com cadarço de ajuste, e indicação de uso para temperatura em que será empregada.

Calça Legging Segunda Pele

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Calça Underwear Warm Lupo Masculina

Calça Underwear Warm Lupo Masculina

Calça Jogger Dry Slim Fit

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3. Jaqueta corta-vento esportiva

Para quem treina ao ar livre, a jaqueta corta-vento é a peça que completa o sistema. Ela protege do vento e da garoa sem aprisionar o calor excessivo gerado durante o esforço físico. Os modelos mais recomendados para corrida e treino funcional são aqueles com tecido leve, fechamento frontal com zíper, e bolso no peito ou traseiro para guardar o celular.


Atenção especial ao peso da peça: uma jaqueta muito pesada interfere na mecânica da corrida. Procure modelos com menos de 300g.

Jaqueta Feminina Corta Vento

Jaqueta Feminina Corta Vento

Jaqueta Corta Vento Impermeável Masculino

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Jaqueta Corta Vento Plussize Impermeável

Jaqueta Corta Vento Plussize Impermeável

Corta Vento Masculina Jaqueta 100% Forrada

Corta Vento Masculina Jaqueta 100% Forrada

4. Meias esportivas de cano médio ou longo

Meias esportivas parecem detalhe, mas fazem diferença real na experiência do treino no inverno. Modelos de cano médio ou longo ajudam a proteger o tornozelo do frio e evitam o atrito com o tênis. Procure meias com algodão ou poliamida na composição, amortecimento na sola e costuras bem fechadas nas pontas.

Kit 6 Pares Meias Puma Cano Médio

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Kit 2 pares de Meias Térmicas de Inverno para Esportes

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5. Esportes aquáticos no inverno: natação, remo e mergulho

O frio não para na beira da piscina. A água remove o calor corporal muito mais rápido do que o ar, o que exige peças específicas para quem pratica natação, remo ou mergulho no inverno.


Para natação em piscinas sem aquecimento, o mais indicado é a camisa de neoprene ou neolycra com 2mm a 3mm de espessura, suficiente para o isolamento sem comprometer a amplitude de movimento nos ombros. Para remo e caiaque, onde o vento agrava a sensação de frio, o long john de neoprene com 3mm oferece cobertura mais completa. 


Dois acessórios completam o kit: touca de silicone, que retém o calor na cabeça, e óculos com proteção antiembaçante para garantir visibilidade com a variação de temperatura entre a água e o ar.

Maiô Shortinho Manga Longa Com Zíper

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Maio Body Feminino Pena Manga Longa

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Short John Borracha Neoprene 3mm

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Roupa Neoprene Surf Masculina

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Poncho Surf Atoalhado Roupão para Natação

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Kit Natação Speedo Bermuda Xtra + Óculos Izy Ad + Touca

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Dicas práticas antes de comprar

Antes de concluir a compra, alguns pontos ajudam a evitar surpresas:


Avalie as avaliações por uso: filtre avaliações por palavras como "inverno", "frio" ou "corrida" para encontrar relatos de uso próximos ao seu.


Atenção à composição: roupas com mais de 60% de algodão retêm suor e perdem a eficiência no frio. Para treinos, priorize poliéster, poliamida ou elastano.


Verifique a tabela de medidas: peças esportivas variam bastante entre marcas, e uma camisa de compressão apertada demais pode prejudicar a respiração durante esforços intensos.


Combine as camadas antes de treinar em casa: experimente a combinação de peças antes de ir à rua. O objetivo é sentir leveza e liberdade de movimento, não volume ou calor excessivo.

Por que não deixar para depois

O inverno é exatamente o momento em que manter ou começar uma rotina de exercícios traz retornos claros para a saúde. Segundo a educadora física Brígida de Almeida Sousa, em entrevista ao Estado de Minas, "se movimentar no inverno é uma forma de reduzir os casos de superaquecimento durante os treinos, melhorar o desempenho aeróbico e adaptar o corpo a diferentes condições climáticas".


A roupa certa não é luxo: é a diferença entre uma saída difícil e um treino que você se lembra com prazer.

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