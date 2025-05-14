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5 motivos para fazer atividade física durante o frio

Manter a rotina de treino traz vantagens extras para o corpo e a mente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 mai 2025 às 12:59

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 12:59

O frio pode ser um aliado para cuidar da saúde (Imagem: chesterf | Shutterstock)
O frio pode ser um aliado para cuidar da saúde Crédito: Imagem: chesterf | Shutterstock
Com a chegada das frentes frias em diversas regiões do país, muitas pessoas se sentem desmotivadas a manter a rotina de atividade física. Contudo, as baixas temperaturas podem ser aliadas nos treinos, e não obstáculos. Isso porque a exposição controlada ao frio pode ativar mecanismos benéficos no organismo, como a termogênese, que estimula a queima calórica, e a modulação do sistema imunológico.
Segundo Bianca Souza, coordenadora técnica da Selfit Academias, manter-se ativo durante o outono e o inverno traz benefícios que vão além da boa forma e impactam diretamente o metabolismo, a imunidade e até o humor. “A prática regular de atividade física é essencial o ano inteiro, mas no frio ela pode ser ainda mais estratégica. O corpo precisa de mais energia para se manter aquecido, o que naturalmente acelera o metabolismo. Além disso, o exercício ajuda a combater o desânimo típico dos dias mais gelados”, explica.
Abaixo, Bianca Souza lista 5 motivos para fazer atividade física mesmo no frio. Confira!

1. Acelera o metabolismo e favorece a queima calórica

Durante o frio, o corpo precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna. Esse esforço metabólico adicional, combinado com o treino, pode aumentar o gasto calórico e ajudar nos objetivos de emagrecimento e definição muscular.

2. Fortalece o sistema imunológico

Manter o corpo ativo ajuda a regular as funções imunológicas, tornando o organismo mais resistente a vírus e infecções respiratórias — muito comuns durante o outono e o inverno.
Praticar atividade física no frio ajuda a melhorar o humor (Imagem: muse studio | Shutterstock)
Praticar atividade física no frio ajuda a melhorar o humor Crédito: Imagem: muse studio | Shutterstock

3. Melhora o humor e reduz o cansaço mental

Com dias mais curtos e menos exposição solar, é comum sentir mais sono, irritação ou desânimo. A prática de exercícios estimula a produção de hormônios como a endorfina e a serotonina, que trazem sensação de bem-estar e disposição.

4. Protege articulações e reduz dores musculares

A movimentação regular ajuda a manter a lubrificação das articulações e a flexibilidade muscular, prevenindo lesões e desconfortos que tendem a aumentar no frio devido à rigidez do corpo.

5. Ajuda a manter a disciplina e evita recaídas

Interromper a rotina de treinos devido ao frio pode causar retrocesso nos resultados. Manter o hábito mesmo nos dias mais difíceis reforça a disciplina e garante a continuidade da evolução física e mental.
Por Thiago Tertuliano

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