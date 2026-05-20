"Super El Niño": os possíveis impactos no dia a dia do capixaba

A água é muito mais do que um recurso natural: ela é uma das grandes reguladoras do clima e da temperatura da Terra. Por sua elevada capacidade de armazenar calor, a água demora mais para aquecer e também para esfriar, ajudando a suavizar extremos de temperatura em rios, lagos, oceanos, áreas úmidas e regiões costeiras. Em outras palavras, onde existe água em equilíbrio, existe também maior estabilidade climática, conforto térmico, vida e segurança ambiental. Essa relação entre água e clima ganha ainda mais importância diante das previsões climáticas para os próximos meses.