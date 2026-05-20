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"Super El Niño": os possíveis impactos no dia a dia do capixaba

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 10:58

Publicado em 

20 mai 2026 às 10:58
Nasa capta imagem do El Niño - fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas
Nasa capta imagem do El Niño - fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas Crédito: Sentinel-6 Michael Freilich / Nasa
A água é muito mais do que um recurso natural: ela é uma das grandes reguladoras do clima e da temperatura da Terra. Por sua elevada capacidade de armazenar calor, a água demora mais para aquecer e também para esfriar, ajudando a suavizar extremos de temperatura em rios, lagos, oceanos, áreas úmidas e regiões costeiras. Em outras palavras, onde existe água em equilíbrio, existe também maior estabilidade climática, conforto térmico, vida e segurança ambiental. Essa relação entre água e clima ganha ainda mais importância diante das previsões climáticas para os próximos meses. 
Órgãos internacionais de monitoramento indicam alta probabilidade de formação de um novo El Niño em 2026, com possibilidade de persistência até o verão de 2026/2027 no Hemisfério Norte. A NOAA, agência climática dos Estados Unidos, apontou 82% de chance de desenvolvimento do fenômeno entre maio e julho de 2026 e 96% de chance de continuidade entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 20-05-26.mp3

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