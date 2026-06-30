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Seleção Brasileira

Exame confirma lesão, e Paquetá desfalca o Brasil nas oitavas de final do Mundial

CBF não especificou a gravidade do problema, mas é certo que o meio-campista não defenderá o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 15:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2026 às 15:16
Lucas Paquetá, jogador da Seleção Brasileira
Lucas Paquetá, jogador da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Lucas Paquetá foi submetido nesta terça-feira (30) a exames de imagem que confirmaram uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não especificou a gravidade do problema, mas é certo que o meio-campista não defenderá o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo (5).


De acordo com o comunicado da confederação, "o jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível". Ele continua integrado ao grupo, sem que um corte seja cogitado neste momento.


O camisa 20 sentiu a lesão no primeiro tempo da partida contra o Japão, na última segunda (20). Pouco antes do intervalo, foi ao chão, reclamando bastante de dor. Ele teve de ser amparado por Neymar e Endrick para deixar o gramado e, horas após a partida no NRG Stadium, em Houston, continuava mancando.


A situação é similar à vivida por Raphinha, que sofreu lesão na coxa direita no triunfo sobre o Haiti, no último dia 19. Na ocasião, o comunicado da CBF foi também vago. O atacante foi desfalque contra Escócia e Japão e ainda está em tratamento na tentativa de ficar à disposição para o jogo do fim de semana.

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