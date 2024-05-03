Trânsito na Linha Vermelha será liberado devido a obra em Cachoeiro

A mudança, informou o município, é por conta do avanço das obras de macrodrenagem, que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Com a alteração, o ponto de taxistas e o ponto de ônibus, que hoje estão na rua Coronel Francisco Braga e próximo ao Museu Ferroviário, ficarão na Linha Vermelha. Essa mudança acontece na segunda.