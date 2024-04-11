Suspeito de cometer 10 crimes durante um mês é preso em Guaçuí

Suspeito de cometer 10 crimes em um mês é preso em Guaçuí Crédito: Polícia Civil

Um homem de 31 anos, suspeito de ter cometido pelo menos 10 crimes durante o mês de março na cidade de Guaçuí , na Região do Caparaó do Espírito Santo, foi preso na última quarta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, há registros contra ele pelos crimes de furto, ameaça, lesão corporal e dano ao patrimônio. O nome do indivíduo não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso por meio do cumprimento a mandado e estava em uma casa no Centro de Guaçuí conhecida como ‘Bambu’, utilizada por usuários de drogas da região. Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com o suspeito.

Segundo o titular da Delegacia de Guaçuí, delegado Robson Vieira Lima, o homem já é condenado pelo crime de roubo e o mandado de prisão contra ele era de setembro do ano passado. Desta forma, a Polícia Civil instaurou vários expedientes contra o indivíduo, ouvindo as vítimas e comunicou à Justiça sobre o descumprimento das condições de liberdade condicional.