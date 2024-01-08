Sol volta a aparecer, mas ES ainda pode ter chuva nesta semana

O sol voltou a aparecer no Espírito Santo e o fim de semana foi de praias lotadas em todo o Estado. Apesar de o tempo ter ficado menos instável, ainda há previsão de chuva nesta semana para algumas localidades, devido à umidade vinda do mar. Parte das regiões Norte e Noroeste, inclusive, foi incluída em um alerta de perigo potencial para precipitações intensas.
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a presença dessa umidade trazida pelos ventos costeiros pode provocar chuva, em todo o Estado, sendo mais frequente nas regiões Sul e Serrana, nesta segunda-feira (8).
Na terça-feira (9), a umidade permanece a ainda pode chover. Na quarta-feira (10), além da chuva, são esperadas trovoadas isoladas em trechos das regiões Sul e Serrana.