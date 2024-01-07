Alerta amarelo: 36 municípios do ES recebem aviso de chuvas intensas

O tempo pode voltar a fechar e novos temporais devem ocorrer em algumas regiões do ES Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva, neste domingo (7), para o Espírito Santo. O aviso vale para 36 municípios da região Norte, Noroeste e Serrana do Estado, que estão sob alerta de risco potencial para chuvas intensas até as 10h desta segunda-feira (8).

Nessas localidades a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Caso ocorram as chuvas, a instrução do Instituto é de, em cidades onde aconteçam rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite usar aparelhos eletrônicos ligados a tomadas. Confira abaixo as cidades com o alerta.

