Alerta amarelo: 36 municípios do ES recebem aviso de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva, neste domingo (7), para o Espírito Santo. O aviso vale para 36 municípios da região Norte, Noroeste e Serrana do Estado, que estão sob alerta de risco potencial para chuvas intensas até as 10h desta segunda-feira (8).
Nessas localidades a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Caso ocorram as chuvas, a instrução do Instituto é de, em cidades onde aconteçam rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite usar aparelhos eletrônicos ligados a tomadas. Confira abaixo as cidades com o alerta.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério