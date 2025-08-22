Secretário suspeito de corrupção em prefeitura do ES permanece preso

Fúlvio Trindade, secretário de Cultura de Pedro Canário, preso pela Polícia Federal Crédito: Reprodução redes sociais

O secretário de Cultura de Pedro Canário, Fúlvio Trindade de Almeida, suspeito de corrupção, permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP), de São Mateus. Outros dois suspeitos seguem foragidos.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que o secretário deu entrada no CDP na quarta-feira (20) pelo crime de corrupção passiva (Artigo 317 do Código Penal) — quando um funcionário público solicita ou recebe para si ou outra pessoa vantagem indevida. A pena é reclusão de dois a 12 anos e multa. De acordo com a Polícia Federal, o investigado passou por audiência de custódia e foi encaminhado novamente à prisão na quinta-feira (21).